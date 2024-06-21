VK поможет АВТОДОМу переехать в облако

В рамках договора о стратегическом партнерстве VK и ГК АВТОДОМ займутся переводом IT-систем автомобильного холдинга с физической инфраструктуры в VK Cloud. Соглашение подписали заместитель гендиректора по цифровой трансформации компании Олег Кузнецов и управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев на VK Cloud Conf.

Благодаря переходу на облачную инфраструктуру АВТОДОМ упростит развитие IT-систем. Мера так же поможет холдингу ускорить разработку и вывод цифровых продуктов на рынок. Оптимизации расходов будут способствовать гибкое управление вычислительными мощностями и оплата за фактически использованные ресурсы.

Еще одним вектором сотрудничества станет создание ГК АВТОДОМ собственного хранилища данных на базе облака VK Cloud.

Олег Кузнецов отметил, что в 2024 году холдинг проанализировал состояние своей IT-инфраструктуры. В компании поняли, что использование облаков станет лучшим решением в части сокращения операционных издержек и инвестиций в IT.

«Поэтому мы планируем перевести IT-системы компании на платформу VK Cloud. Это позволит повысить отказоустойчивость всех решений и приложений в информационном стеке компании, а также сделает бизнес более устойчивыми к сложной IT-обстановке и минимизирует наши потери», — сказал замгенерального директора по цифровой трансформации ГК АВТОДОМ.

Управляющий директор VK Tech назвал переход на облачные сервисы в развитии IT-инфраструктуры и работе с данными зрелым трендом. Он пояснил, что, в отличие от физических серверов, облака позволяют увеличивать или сокращать ресурсы в режиме реального времени всего за несколько кликов. При этом переплачивать за простой оборудования не придется.

«Сервисы уже преднастроены и готовы к использованию, благодаря чему команды могут быстро разворачивать их и встраивать в существующую архитектуру без дополнительных затрат на поддержку и администрирование систем», — заметил Павел Гонтарев.

Он выразил уверенность, что вместе с ГК АВТОДОМ VK выстроит надежную IT-инфраструктуру в облаке, что в итоге повысит эффективность работы с данными на автомобильном рынке.