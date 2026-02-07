Вас взломают через VPN: бывший украинский политтехнолог рассказал, как СБУ крадет данные россиян
Экс-украинский политтехнолог Шпир: СБУ создает поддельные VPN, для слежки
Служба безопасности Украины активно использует цифровые ловушки против российских пользователей, создавая бесплатные VPN-приложения. О том, как распознать угрозу и чем опасна такая слежка, 360.ru рассказал бывший украинский политтехнолог Михаил Шпир.
Слежка от СБУ
По словам эксперта, люди часто сами передают все свои данные злоумышленникам. Это происходит из-за невнимательности при выборе сервиса и желания сэкономить.
Среднестатистический пользователь пишет в поисковой системе «VPN бесплатно» или «быстрый VPN, который работает». Соответственно, он попадает на какой-то сервис, которого он не знает, у которого нет какого-то кредита доверия. СБУ воспользовалась этой лазейкой и насоздавала вот таких бесплатных VPN-сервисов.
Михаил Шпир
бывший украинский политтехнолог
Эксперт подчеркивает, что, скачивая такое приложение, человек возможно добровольно направляет весь свой трафик вражеской стороне. В результате становятся доступны не только личные переписки, но и крайне чувствительные данные.
«Пользователь отдает весь-весь-весь свой трафик, все свои переписки, все свои пароли через VPN-сервис врага, который, естественно, может это все дешифровать», — констатирует политтехнолог.
Как избежать утечек и не попасть на крючок
Шпир считает, что сложившаяся ситуация отчасти может быть спровоцирована политикой блокировок. Запрещая проверенные сервисы, власти невольно подталкивают граждан к сомнительным аналогам.
«Если бы у меня была такая власть, я бы не блокировал привычные VPN-сервисы, которые с историей, которые просто зарабатывают на предоставлении сервиса, но не лезут в трафик пользователей», — заявил эксперт.
В качестве альтернативы он предлагает обратить внимание на опыт Белоруссии. По его мнению, там вопрос контроля решается более гибко, без массовых запретов, ведущих к росту цифровых рисков.
Можно посмотреть на наше союзное государство Республику Беларусь, у которой ничего не блокируется, но при этом я уверен, что органы связи имеют нужное количество и доступа к чувствительной информации для антитеррористической деятельности. То есть там как-то эта задача решена.
Михаил Шпир
Эксперт посоветовал проверять хотя бы дату публикации. Если программа загружена в магазин приложений недавно, то это уже повод насторожиться.