07 февраля 2026 00:46 Вас взломают через VPN: бывший украинский политтехнолог рассказал, как СБУ крадет данные россиян Экс-украинский политтехнолог Шпир: СБУ создает поддельные VPN, для слежки 0 0 0 Эксклюзив

Служба безопасности Украины активно использует цифровые ловушки против российских пользователей, создавая бесплатные VPN-приложения. О том, как распознать угрозу и чем опасна такая слежка, 360.ru рассказал бывший украинский политтехнолог Михаил Шпир.

Слежка от СБУ По словам эксперта, люди часто сами передают все свои данные злоумышленникам. Это происходит из-за невнимательности при выборе сервиса и желания сэкономить.

Среднестатистический пользователь пишет в поисковой системе «VPN бесплатно» или «быстрый VPN, который работает». Соответственно, он попадает на какой-то сервис, которого он не знает, у которого нет какого-то кредита доверия. СБУ воспользовалась этой лазейкой и насоздавала вот таких бесплатных VPN-сервисов. Михаил Шпир бывший украинский политтехнолог

Эксперт подчеркивает, что, скачивая такое приложение, человек возможно добровольно направляет весь свой трафик вражеской стороне. В результате становятся доступны не только личные переписки, но и крайне чувствительные данные. «Пользователь отдает весь-весь-весь свой трафик, все свои переписки, все свои пароли через VPN-сервис врага, который, естественно, может это все дешифровать», — констатирует политтехнолог.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Anastasiia Tori / www.globallookpress.com

Как избежать утечек и не попасть на крючок Шпир считает, что сложившаяся ситуация отчасти может быть спровоцирована политикой блокировок. Запрещая проверенные сервисы, власти невольно подталкивают граждан к сомнительным аналогам.

«Если бы у меня была такая власть, я бы не блокировал привычные VPN-сервисы, которые с историей, которые просто зарабатывают на предоставлении сервиса, но не лезут в трафик пользователей», — заявил эксперт. В качестве альтернативы он предлагает обратить внимание на опыт Белоруссии. По его мнению, там вопрос контроля решается более гибко, без массовых запретов, ведущих к росту цифровых рисков.

Можно посмотреть на наше союзное государство Республику Беларусь, у которой ничего не блокируется, но при этом я уверен, что органы связи имеют нужное количество и доступа к чувствительной информации для антитеррористической деятельности. То есть там как-то эта задача решена. Михаил Шпир

Эксперт посоветовал проверять хотя бы дату публикации. Если программа загружена в магазин приложений недавно, то это уже повод насторожиться.