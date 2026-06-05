В удаленных и туристических локациях Поморья развернут мобильную сеть

На полях Петербургского международного экономического форума генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подписали соглашение о сотрудничестве. Документ нацелен на развитие телеком-инфраструктуры региона.

В планах оператора — строительство сети в малых и труднодоступных населенных пунктах, вдоль автодорог, а также в ключевых туристических точках, включая родину Михаила Ломоносова.

Особое внимание стороны уделят малым селам и деревням, где покрытие планируется обеспечивать с помощью микробазовых станций. А для обеспечения стабильной связи на протяжении трассы М-8 оператор расширит зону покрытия LTE.

Хачатур Помбухчан подчеркнул, что регион остается для компании стратегически важным и привлекательным для инвестиций.

«Сегодня в Поморье работают более 500 наших базовых станций, которые обеспечивают связью 989 тысяч жителей и более 700 тысяч туристов. Партнерство с правительством области позволит синхронизировать наши инвестиции с приоритетами региона и сделать качественную связь доступнее, в том числе в отдаленных населенных пунктах», — сказал он.

Соглашение также затрагивает взаимодействие в сфере кибербезопасности. Стороны намерены совместно развивать региональную систему защиты данных, адаптируя ее к современным вызовам.

Александр Цыбульский отметил, что Архангельская область динамично развивается и потребности региона в современной цифровой инфраструктуре постоянно растут.

«Мы видим значительный потенциал для совместной работы с компанией и готовы развивать партнерство по направлениям, которые напрямую влияют на качество жизни людей, безопасность, развитие экономики и доступность современных цифровых сервисов», — подчеркнул губернатор.

Помимо строительства телеком-инфраструктуры в туристических локациях, оператор поможет региональным властям повышать привлекательность Поморья для путешествующих по России с помощью технологий big data. Анализ обезличенных данных о перемещении гостей позволит точечно улучшать инфраструктуру в популярных у визитеров местах.

Развитие туризма — давнее направление совместной работы «МегаФона» и Архангельской области. В 2025 году оператор обеспечил связью и 4G-интернетом Новодвинскую крепость. Следующий проект — строительство базовой станции в селе Ломоносово (Холмогорский округ), которое, несмотря на островное расположение, ежегодно привлекает множество туристов.