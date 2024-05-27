Сегодня 10:39 В индустриальном парке «Руднево» начнут тестировать беспилотники 0 0 0 Фото: предоставлено ФЦ БАС Технологии

Беспилотники

Москва

Тестирование беспилотных летательных аппаратов начнут проводить в индустриальном парке «Руднево». Это стало возможным после утверждения экспериментального правового режима (ЭПР).

Фото: предоставлено ФЦ БАС

Постановление об ЭПР, разработанное Минэкономразвития вместе с правительством Москвы и Федеральным центром беспилотных авиационных систем, ранее утвердили в кабмине страны. «Установлен 15-й эксперимент, он дополняет уже реализуемые программы ЭПР в различных сферах, включая беспилотный транспорт (как наземный, так и воздушный), медицину, телемедицинские услуги, государственные услуги», — пояснил директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин.

Фото: предоставлено ФЦ БАС

Он обратил внимание, что механизмом ЭПР на сегодняшний день пользуются более 150 компаний и индивидуальных предпринимателей, а участниками экспериментов стали более 80 тысяч граждан. «Ключевой момент нового эксперимента — это значение созданного Федерального центра БАС, которое он окажет на развитие отрасли беспилотных авиационных систем, созданный центр является фундаментальным для разработки и апробации беспилотных технологий», — подчеркнул Волошин.

Полученный опыт, по его оценке, позволить ускорить внедрение инноваций в беспилотной гражданской авиации и обеспечить создание сети научно-производственных центров. Кроме того, добавил Волошин, установленный ЭПР повлияет на модернизацию общего регулирования, на необходимость которого давно указывают представители отрасли. «Мы поддерживаем и активно участвуем в проработке ряда регуляторных инициатив в рамках формирования соответствующей „дорожной карты“», — сказал он.

Интересно В реализации инициативы будут принимать участие восемь компаний, включая Федеральный центр БАС. Ему отвели роль оператора опытного района, разработчика и изготовителя БАС, а также ООО «Геоскан», ООО «Газпромнефть-Снабжение», ООО «Флай Дрон» и другие организации. В реализации инициативы будут принимать участие восемь компаний, включая Федеральный центр БАС. Ему отвели роль оператора опытного района, разработчика и изготовителя БАС, а также ООО «Геоскан», ООО «Газпромнефть-Снабжение», ООО «Флай Дрон» и другие организации.

«В прошлом году на базе „Руднево“ мы открыли Федеральный центр БАС, который объединяет 12 ведущих российских разработчиков и производителей беспилотных летательных аппаратов», — напомнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. В рамках ФЦ «БАС» создали всю необходимую инфраструктуру для развития этой индустрии. В ноябре прошлого года заработал первый в стране Центр коллективного пользования для отрасли. «Сейчас создаем лабораторно-исследовательский центр для проведения стендовых испытаний беспилотной авиатехники, а также летно-испытательный комплекс», — подчеркнул Ликсутов.

Интересно Федеральный центр БАС оказывает методологическую поддержку научно-производственным центров, предусмотренных федеральным проектом по производству БАС в составе наципроекта «Беспилотные авиационные системы». Его разработку инициировал президент России Владимир Путин. Курирует нацпроект зампредседателя правительства Виталий Савельев. Федеральный центр БАС оказывает методологическую поддержку научно-производственным центров, предусмотренных федеральным проектом по производству БАС в составе наципроекта «Беспилотные авиационные системы». Его разработку инициировал президент России Владимир Путин. Курирует нацпроект зампредседателя правительства Виталий Савельев.

«Экспериментальный правовой режим — это важный шаг в развитии отрасли, открывающий перед ней целый ряд перспектив», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский. Возможность тестирования в реальных условиях позволит разработчикам быстрее совершенствовать свои продукты и улучшать их характеристики, подчеркнул он. А это в итоге будет повышать качество и безопасность полетов БАС. «Кроме того, это будет способствовать реализации целей национального проекта „Беспилотные авиационные системы“. В его рамках по всей стране создается сеть научно-производственных центров, в которой ФЦ БАС является опорным», — заключил руководитель департамента.