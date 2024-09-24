В ФНС представили технологии процесс-майнинга и айтрекинга налоговым администрациям БРИКС
В Федеральной налоговой службе показали главам налоговых администраций БРИКС технологии процесс-майнинга и айтрекинга. Познакомил с ними коллег руководитель ведомства Даниил Егоров.
Он подчеркнул, что от качественного обмена практиками по налоговому администрированию и созданию профильных сервисов будет зависеть удобство ведения бизнеса в странах объединения.
«Мы понимаем, что во многом зависим от пожеланий людей и бизнеса, которые их используют, поэтому клиентский опыт также является большим полем для анализа», — сказал Егоров.
На путь цифровизации ФНС встала с 2010 года, а с 2015-го развивает клиентские сервисы. В рамках федеральной программы «Государство для людей» с 2021 года ведомство начало поддерживать тренд клиентоцентричности: услуги организуют и совершенствуют таким образом, чтобы максимально эффективно удовлетворять потребности пользователей. Для успешной работы используют постоянный анализ обратной связи, клиентского опыта, а также внутренних процессов службы.
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За счет этого формируют «цифровой слепок» реального процесса — его удобно анализировать. А исследование данных в автоматическом режиме позволяет выявить трудности на разных этапах и установить их причины. Все это помогает оптимально выстраивать процессы и сокращать время оказания услуг налогоплательщикам. Трудозатраты налоговиков тоже снижаются.
Благодаря процесс-майнингу в том числе удалось добиться сокращения среднего времени обработки деклараций 3-НДФЛ с четырех месяцев до 16 дней. При переходе налогоплательщика на упрощенную систему налогообложения нашли возможность ускорить этап проверки инспектором представленных документов — по итогам доработок он сократился на 40%.
Егоров подчеркнул, что процессный подход — это новая культура описания и управления данными и разработки сервисов для налогоплательщиков. За счет непрерывного мониторинга и анализа качества процессов они становятся быстрее и проще, а издержки внутренних и внешних пользователей снижаются.
Показали зарубежным коллегам и технологию айтрекинга. Ее применяют в лаборатории пользовательского тестирования ФНС России: специалисты работают над тем, чтобы было удобно заходить на сайт, пользоваться сервисами и услугами ведомства.
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На основе информации с айтрекера ищут оптимальные решения, которые бы упростили восприятие. Технология также позволяет определить, если ли сложности взаимодействия с продуктом.
В завершении показа Даниил Егоров презентовал иностранным коллегам сайт налогового сотрудничества БРИКС. Он станет цифровой платформой по обмену лучшими практиками в библиотеке знаний.
«Идея о создании пространства по обмену опытом и накопленными знаниями стран БРИКС в налоговом администрировании появилась из договоренностей, достигнутых на встрече глав БРИКС в Кейптауне в 2023 году. Взяв это за основу, мы создали сайт, способный выполнить эти задачи», — заключил глава ФНС.