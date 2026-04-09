Сегодня 02:53 Тайна Сатоши Накамото. Почему бизнесмен Адам Бэк устал от поисков создателя биткоина 0 0 0 Фото: Vernon Yuen, Staff/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Технологии

Личность изобретателя биткоина Сатоши Накамото много лет остается одной из главных загадок и не дает покоя ни инвесторам, ни журналистам. Он исчез из публичного пространства в 2011 году, а связанный с ним кошелек с активами на десятки миллиардов долларов в криптовалюте не проявлял активности более 10 лет. Очередные расследователи заявили, что под именем Сатоши Накамото скрывался британский предприниматель и специалист по криптографии Адам Бэк.

Кто такой Адам Бэк и как он связан с Сатоши Накамото

Уроженец Лондона Адам Бэк с раннего возраста увлекался математикой и программированием. После окончания школы он получил высшее образование в области компьютерных наук, а после защитил докторскую диссертацию в университете Эдинбурга, посвященную исследованиям в сфере распределенных систем и криптографии. Бэк активно участвовал в движении шифропанков — неформального сообщества разработчиков, убежденных, что приватность должна обеспечиваться не законами, а математикой. В этой среде обсуждались идеи цифровых денег, независимых от государств и банков. Дискуссии положили основу, из которой появился биткоин, а после и другие криптовалюты. В конце 1990-х годов задолго до появления виртуальных монет Бэк работал над системой, направленной на противодействия спаму и DDoS-атакам. Он разработал алгоритм Hashcash, который требовал от компьютера отправителя писем выполнения дополнительной вычислительной работы. Для обычного пользователя это было практически незаметно, а для спамера, отправляющего тысячи писем, становилось большой проблемой.

Об этом алгоритме Сатоши Накамото упомянул в «Белой книге биткоина». Опубликованная в октябре 2008 года восьмистраничная статья рассказывала о создании децентрализованной цифровой валюты. Сатоши решил главную проблему. До создания биткоина цифровые монеты можно было скопировать и потратить дважды. Он предложил создать цепочки блоков — хронологические записи всех транзакций (блокчейн) и Proof-of-Work (или PoW — доказательство работы) — механизм майнинга, который делает изменение истории очень дорогим. В основу этого механизма и лег алгоритм Hashcash, разработанный Бэком. Сатоши связывался с ним для консультаций по электронной почте. Переписка из пяти писем впоследствии сыграет очень важную роль. Много лет спустя Бэк признавался, что не придал этому общению большого значения и не сразу понял масштаб идеи собеседника. Кроме того Сатоши придумал одноранговую сеть (peer-to-peer), где все участники равны, нет центрального сервера или банка, а также цифровые подписи для подтверждения владения монетами.

Создатель биткоина в своей статье подчеркивал, что хочет создать электронные деньги, которые позволят отправлять платежи напрямую от одного человека к другому без посредников в виде банков или платежных систем. После публикации «Белой книги биткоина» Сатоши в январе 2009 года запустил саму сеть биткоина и сгенерировал первый блок.

Почему Адама Бэка сочли Сатоши Накамото?

Новое расследование о том, что Адам Бэк много лет скрывался под псевдонимом Сатоши Накамото, опубликовала газета The New York Times. Автор расследования журналист Джон Карейру сообщил, что изучил более 130 тысяч сообщений в рассылке сообщества любителей криптографии Cypherpunks, и сопоставил их с перепиской Накамото. Проведенный анализ показал, что у Бэка и создателя биткоина оказалось много общего в оформлении сообщений. Оба использовали двойные пробелы и путали itʼs и its. Кроме того у Бэка и Накамото оказались общие взгляды на необходимость соблюдать анонимность в интернете. Бэк часто использовал псевдонимы, а также увлекался Японией, поэтому вполне мог выбрать в качестве альтернативного имени Сатоши Накамото. Еще одной подсказкой Карейру счел, что еще за 10 лет до появления биткоина Бэк обсуждал создание электронных денег, которые не видит банковская система. Он считал, что такие средства сохраняют анонимность продавца и покупателя, система распределена между разными компьютерами, что делает невозможным ее отключение, а объем денег ограничен. Журналист подчеркнул, что однажды видел Бэка на одной из конференций в США.

«Трудно было представить, что этот тихий пожилой зануда, не принимавший никаких видимых мер безопасности, может быть одним из самых богатых людей в мире», — написал Карейру.

Бэк прокомментировал расследование на своей странице в соцсети X. «Я не Сатоши, но я рано сосредоточился на положительных последствиях для общества криптографии, онлайн-приватности и электронных денег. Поэтому примерно с 1992 года я проявил активный интерес к прикладным исследованиям в области e-cash и приватности в рассылке Cypherpunks, что привело к созданию Hashcash и другим идеям», — написал он. Специалист подчеркнул, что журналист в своем исследовании нашел множество интересных аналогий биткоина в ранних попытках энтузиастов придумать электронные деньги, но все они оставались только идеями. Бэк добавил, что он действительно чаще других писал в рассылке на темы, которые касаются создания виртуальных монет, поэтому его комментариев там намного больше, чем остальных «Это создало эффект предвзятости: кажется, будто я играл более важную роль, чем на самом деле. Я объяснял это как пример статистического перекоса — если человек пишет в 20 раз больше других, его и находят чаще», — отметил он. Специалист по криптографии добавил, что в сообществе Cypherpunks собрались люди с общими взглядами и схожим опытом, поэтому не удивительно, что Сатоши придерживался таких же мнений. Но он стал единственным, кто смог создать биткоин, потому что остальные «были близко, но все же так далеко» от этой идеи. «Я также не знаю, кто такой Сатоши, и считаю, что это хорошо для биткоина, поскольку это помогает воспринимать его как новый класс активов — цифровой товар с математически ограниченным предложением», — подытожил Бэк.

Британца не в первый раз заподозрили, что именно он скрывался за именем Сатоши Накамото. Но авторы этих сообщений многократно ошибались. Это доказало судебное разбирательство 2024 года.

Созданная крупными компаниями и разработчиками биткоин некоммерческая организация Crypto Open Patent Alliance (COPA) подала в британский суд на австралийского ученого Крейга Райта, публично заявившего, что он является Сатоши Накамото. В COPA считали, что он может подать патентные иски и заполучить систему биткоина в свое собственное распоряжение, чем нарушит заложенный создателем принцип децентрализации системы. Именно тогда Адам Бэк представил свою переписку из пяти писем с настоящим Сатоши Накамото, которые стали одними из главных доказательств. Стиль и тон переписки полностью противоречил версии, которую представил Райт. Кроме того это сильно подорвало теорию, что Бэк и есть Сатоши Накамото. К тому времени в этом были уверены огромное количество людей. Причиной стало расследование, которое вышло в 2020 году на YouTube-канале Barely Sociable. Авторы собрали огромное количество косвенных доказательств, что именно Бэк стоял за созданием первой криптовалюты. Ролик набрал несколько миллионов просмотров. Герою пришлось публично опровергать доводы авторов, которые он назвал «притянутыми совпадениями». Однако сбить волну этой теории ему не удалось. Она начала всплывать на форумах Reddit, среди пользователей сайта Hacker News. Сооснователь криптовалюты Ethereum Чарльз Хоскиндсон в подкасте журналиста Лекса Фридмана называл Бэка «самым вероятным» кандидатом на роль Сатоши.

Кого еще принимали за Сатоши Накамото

Впервые вероятных кандидатов, которые скрывались за именем создателей биткоина назвала газета Financinal Times в 2016 году. Кроме уже упомянутого Адама Бэка туда вошли Ник Сабо и Хал Финни. Американский криптограф, юрист и ученый Ник Сабо попал в список из-за создания в 1998 году системы Bit Gold, которая очень похожа на биткоин по своей концепции. Однако сам он неоднократно говорил, что никогда не использовал такого имени.

Еще один американский криптограф и один из пионеров рассылки Cypherpunks Хал Финни тестировал ранние версии биткоина и стал первым владельцем первых 10 монет, которые ему прислал Сатоши. Финни скончался в 2014 году от тяжелого заболевания. При жизни он тоже отрицал, что является изобретателем биткоина.

В 2024 году еще одним кандидатом на роль Сатоши Накамото стал системный разработчик и создатель инноваций в системе биткоина канадец Питер Тодд. На него вышел в ходе расследования режиссер документального фильма «Цифровые деньги: Тайна биткоина» Каллен Хобак. В своей работе он встретился с Тоддом и привел ему свои доказательства, чем вызвал громкий смех у своего собеседника. «Я не Сатоши Накамото», — заявил системный разработчик и тут же указал на все неточности и допущения в аргументах режиссера.

Кто такой Сатоши Накамото?

Личность создателя биткоина остается не раскрытой до сих пор. По одной из версий это может быть не один человек, а группа энтузиастов, которая решила скрыть свои имена.

Чаще всего роль создателя биткоина все еще приписывают Адаму Бэку. Сейчас ему 55 лет, он постоянно живет на Мальте и возглавляет компанию Blockstream, которая занимается развитием инфраструктуры биткоина и технологий вокруг него.

В отличие от многих предпринимателей крипторынка, он остается прежде всего инженером и человеком, который до сих пор отстаивает идеи, что биткоин должен оставаться централизованным. Тред своих постов, посвященных опровержению статьи в The New York Times, он завершил картинкой, на которой изображен луч света, падающий на выбитую в плите надпись «Мы все Сатоши». Вероятно, что сторонники желающие раскрыть личность создателя биткоина сочтут это очередным знаком.