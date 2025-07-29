Сегодня 21:58 Способ слежки или безопасный сервис? В России оценили идею создать «ГосVPN» Разработчик Геллер: «ГосVPN» позволит фильтровать контент и беречь личные данные 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Технологии

В России предложили создать государственный VPN. Так россияне могли бы пользоваться разрешенными, но ушедшими из страны сервисами. Когда он появится и сможет ли конкурировать с коммерческими предложениями, 360.ru рассказал эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.

«ГосVPN» — кто сможет пользоваться? Мало кто знает, но в России уже есть государственные сервисы VPN, которые позволяют работать в закрытых системах. Но они, по словам Геллера, не массовые. Новое решение, еще не созданное, предназначено для широкого круга, в первую очередь для государственных служащих, коих огромное количество, и рядовых россиян. Подключившись к «ГосVPN», они смогут спокойно работать, общаться между собой, пользоваться легальными, не нарушающими закон ресурсами. «Сейчас такого сервиса нет и людям приходится использовать или коммерческий, сторонний VPN, что, мягко говоря чревато, или просто переживать за свои коммуникации», — сказал он.

Интересно Технология VPN создает безопасное зашифрованное соединение между устройством и интернетом, маскируя IP-адрес и местоположение. Технология VPN создает безопасное зашифрованное соединение между устройством и интернетом, маскируя IP-адрес и местоположение.

Коммерческие компании, даже небольшие, и корпорации тоже заинтересуются «ГосVPN». Собеседник 360.ru объяснил, что они обмениваются чувствительными данными и опасаются иностранного вмешательства. Когда в России появится «ГосVPN» «Подобные проекты разрабатывается не быстро. Это год примерно до старта, до запуска, и соответственно его развитие — оно бесконечно, как у любого продукта», — предупредил Геллер.

Фото: РИА «Новости»

Технологически, по его словам, создать этот сервис несложно, с этой задачей справились разработчики большинства коммерческих VPN-сервисов, но есть нюансы. Серверная сторона — дорогая и масштабная, так как необходимо большое количество недешевого оборудования, требуются быстрые каналы. «Вся эта архитектура довольно сложная технологически, особенно, если этим VPN будут пользоваться большое количество людей. Поэтому проект не сильно простой, на него тоже могут быть атаки различные, его тоже надо окружить безопасностью. Он будет довольно не скоро, и делать его сложно», — сказал он. «ГосVPN» через «Госуслуги» Бояться связки с «Госуслугами», по его мнению, не стоит. Если разработчики введут авторизацию через личный кабинет, то она не затронет никакие данные, кроме гражданства. Он усомнился в том, что это сделают для сохранения отпечатка цифрового следа и его просмотра.

Фото: РИА «Новости»

«В каком-то смысле это такой фильтр от плохой информации. Причем ее можно нарастить — не только экстремистские материалы, но и материалы, которые не должны быть доступны детям. То есть это можно развивать», — заявил Геллер. При желании через возрастной профиль на «Госуслугах» можно фильтровать значительную долю информации под разные задачи. Но для этого предстоит выстроить интерфейс, чтобы человек сам мог выбрать уровень фильтрации, какие темы ему или, допустим, его бабушке, не хотелось бы видеть. «Этой работы мы ждем, но пока это инициатива на словах. Она не новая, о ней говорили еще пару лет назад», — сказал он. Чем «ГосVPN» лучше обычного? Закрыть другие, коммерческие, сервисы не получится, потому что VPN — это не конкретный сервис, а технология, так или иначе останется альтернатива. Но Геллер назвал одно важное преимущество государственного — пользователь сможет быть уверенным в том, что его данные не передадут на биржи и рекламным агентствам.

Если человек скачивает VPN из какого-то стора, например, Apple или Google, то они выглядят, как бесплатные. Но бесплатный сыр бывает только в мышеловках и они, естественно, продают данные, иначе бы они не могли существовать. Артем Геллер

Через VPN можно украсть абсолютно любую информацию, так как через него проходит весь трафик — все, что пользователь ввел на клавиатуре, сайты, которые посетили, и отправили, видят владельцы сервиса. «Если это будет альтернатива коммерческим сервисам, я считаю, что это правильное решение. Потому что человек должен делать выбор, кому он доверяет информацию. Сейчас выбора у человека нет, и он доверяет непонятным коммерческим компаниям, которые в редчайших случаях базируются в России», — сказал Геллер.