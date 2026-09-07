Специалисты подключили Рублево-Архангельскую линию метро к мобильному интернету

Связь и мобильный интернет заработали на первом участке Рублево-Архангельской линии московского метро с момента его открытия для пассажиров. Они доступны на всех пяти станциях новой ветки — «Деловом Центре», «Шелепихе», «Звенигородской», «Народного Ополчения» и «Бульваре Генерала Карбышева».

Чтобы обеспечить непрерывную связь, инженеры «МегаФона» заранее смонтировали и настроили телеком-оборудование. На платформах и в вестибюлях сигнал обеспечивают антенны, а в туннелях — высокочастотный излучающий кабель, проложенный вдоль путей на уровне окон вагона. Благодаря этому пассажиры остаются все время на связи.

Оборудование поддерживает широкий спектр частотных диапазонов поколений 2G, 3G и 4G. Агрегацию частот и технологии MIMO 2*2 используют для увеличения пропускной способности сети. Пассажиры смогут звонить и пользоваться мобильным интернетом на скорости до 300 мегабит в секунду как в туннелях, так и в вестибюлях.

«Запуск новой линии метро требует от телеком-операторов готовности еще до того, как на станции придут первые пассажиры. Работы здесь необходимо синхронизировать со строительством самой транспортной инфраструктуры, поэтому монтаж, настройку и тестирование оборудования мы проводим заранее. Это позволяет подготовить сеть к штатной нагрузке и обеспечить непрерывную связь на всем маршруте», — отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

«Вместе с мобильными операторами мы предоставляем пассажирам метро лучший сервис по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. Так, с момента открытия Рублево-Архангельской линии высокоскоростной интернет и качественная голосовая связь доступны на ее станциях, эскалаторах, а также в туннелях и переходах. Это позволяет москвичам и гостям столицы всегда оставаться на связи в пути и без ограничений пользоваться мобильным интернетом при пересадках между линиями. Сеть 4G сегодня работает на 100% инфраструктуры метрополитена», — добавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.