Система безналичных пожертвований заработала в Троице-Сергиевой лавре

В трех храмах Свято-Троицкой Сергиевой лавры установили 28 терминалов для безналичных пожертвований. Они находятся по соседству с привычными деревянными ящиками. Сумму можно выбрать на экране, а оплатить — банковской картой или отсканировав QR-код.

«Мы стараемся передать духовные традиции твердой и живой веры, благоговейного отношения к святыням в лавре и человеческой жизни. Это то, что людям сейчас очень нужно. И часто они хотят пожертвовать. Мы чувствуем эту поддержку, но не чуждаемся современных технологий», — прокомментировал наместник.

Чтобы поддержать обитель, необязательно приезжать в Сергиев Посад. Сделать перевод можно и на сайте лавры, а также в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Там можно вбить название монастыря и выбрать, каким будет перевод, — разовым и регулярным.

«Для нас участие в подобных проектах не разовая акция, а сознательная позиция, которая позволяет использовать новые технологии, чтобы сохранять традиционные культурные ценности. Поэтому для нас большая честь то, что именно мы выступили флагманским проектом в Троице-Сергиевой лавре по максимально комфортному оказанию помощи обители в любых доступных для клиентов формах», — прокомментировал заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Вадим Лушин.