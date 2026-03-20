Шутки в сторону: 1 апреля состоится Диджитал-ПЕРЕСБОРКА 2026

1 апреля 2026 года состоится первая в этом году конференция по веб-разработке, дизайну, мобильным решениям — Диджитал-ПЕРЕСБОРКА // Сигналы 2026.

На одной площадке соберем лидеров разработки, дизайна и бизнеса, чтобы честно ответить на главный вопрос: что дальше?

2026-й год требует отраслевой пересборки. Методы, которые работали вчера, больше не дают роста — команды меняются, рынок сжимается, ИИ перестает быть игрушкой и становится значимым фактором экономики, регуляторика и геополитика кардинально меняют ИТ-ландшафт в России.

Кроме того, в рамках открывающей панели будет презентован бета-релиз нового выпуска аналитического дайджеста Сигналы 2026

Кроме того, в рамках открывающей панели будет презентован бета-релиз нового выпуска аналитического дайджеста Сигналы 2026 — Выпуск 1 – обзора ключевых сдвигов цифрового ландшафта России за первый квартал 2026 и навигатор сигналов на ближайшие месяцы 2026 года.

Это первый выпуск года: в нем будет представлена аналитика рынка разработки, мобильной экономики и креативных индустрий. В основу дайджеста лягут аналитические записки и мнения ключевых экспертов индустрии о том, как новые реалии (ИИ, регуляторика, геополитика и большая экономика) изменили рынки веб-разработки и мобильной разработки, производства софта, креатива, а также маркетинговые связки и ожидания заказчиков.

Материалы и экспертиза участников Диджитал-ПЕРЕСБОРКИ 2026 дополнят эти материалы и войдут в финальный релиз дайджеста Сигналы 2026 — Выпуск 1, который будет представлен по итогам конференции в первой половине апреля 2026.

Напомним, что по окончании деловой программы участников ждет церемония награждения XXIII Национальной премии в области разработки и веб-дизайна «Золотой сайт и Золотое приложение 2026». На конкурс подали заявки более 500 игроков диджитал-рынка. 1 апреля будут объявлены лауреаты премии в 60+ тематических и «золотых» номинациях.

