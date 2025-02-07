Русский Илон Маск? Почему Баканова не стоит сравнивать с американским миллиардером

Пост генерального директора Роскосмоса займет Дмитрий Баканов — экономист, который работал в банках и возглавлял АО Спутниковая система «Гонец», а в Минтрансе отвечал за цифровизацию, и который по уровню компетенций и таланта может потягаться с американским предпринимателем Илоном Маском. О том, что изменит в Роскосмосе молодой, но опытный управленец, ведущая 360.ru Регина Орехова узнала у политолога Марата Баширова.

По словам эксперта, России совершенно не нужен Илон Маск, потому что в области космических программ в РФ уже давно существует партнерство между государством и частными предприятиями. Он объяснил, что монополия на пуски космических аппаратов остается у госкорпорации, однако многие спутники, комплектующие и оборудование производятся частными компаниями.

У нас монополия на пуски, это правда. То есть ракеты строят государственные предприятия, но там есть и частный капитал. Космос — это не только пуски. <…> Это всего лишь средства доставки, а вот все остальное — <…> ГЛОНАСС, система, которая используется на Земле, комплектующие, которые делаются для ракет, для спутников — там участвуют частные предприятия. Ну или со смешанным капиталом, где есть частный капитал и государственный.

«Ну вот у нас тоже появился новый молодой руководитель. Но выбрали его не из-за возраста, а из-за компетенций, которые у него есть. Он работал замминистра транспорта Российской Федерации. <…> Ему точно не надо, что называется, озираться, окапываться. Он с ходу в бой уже вступит», — заявил политолог.

Что касается Илона Маска, с которым сравнили Баканова, то профессор объяснил, что на деле американский миллиардер и основатель корпорации Space X не более, чем «раздутая фигура, популярная среди молодежи».

Как рассказал Баширов, новый гендиректор Роскосмоса уже поработал в банках и крупных IT-компаниях, но, кроме этого, он работал в области ГЛОНАСС и отвечал за цифровизацию в Министерстве транспорта, в связи с чем его, по словам эксперта, можно назвать еще и айтишником.

«У него <…> есть экономические знания. У него есть понимание, что такое цифровизация. У него есть понимание, что такое космическая отрасль и как она связана с наземными отраслями. <…> Эти три направления — они как раз и составляют ту необходимую массу компетенций, которые требуются для руководителя Роскосмоса», — сказал политолог.

Чем будет заниматься новый гендиректор Роскосмоса

Как считает эксперт, Баканов на посту гендиректора Роскосмоса будет продолжать работу бывшего руководителя корпорации Юрия Борисова, исходя из того, что все космические программы — это долгосрочные проекты, которые инерционны с точки зрения планирования и строительства того, что требуется для пусков или создания какой-либо орбитальной системы.

«Если вы собираетесь запустить кого-нибудь на Марс, как это сейчас модно обсуждать, то вы это должны планировать лет на 15-20, если не на 30, вперед, потому что это не быстрое проектирование и не быстрая производственная деятельность, чтобы получить все то, что нужно», — объяснил Баширов.