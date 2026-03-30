Российский Интернет-Форум стартует в Москве 27 апреля: главное о программе и площадке РИФ-2026

Российский Интернет-Форум ежегодно объединяет ведущих IT-экспертов, представителей бизнес и государственных структур для обсуждения ключевых вопросов развития цифровой экономики. В 2026-м РИФ пройдет в 30-й раз.

Юбилейный форум состоится 27–29 апреля на площадке Технопарка «Сколково». Организатором выступила Ассоциация электронных коммуникаций — одна из старейших в отрасли. В программе форума запланированы выступления представителей крупнейших IT-компаний, госструктур и экспертного сообщества.

За 30 лет мероприятие стало событием, определяющим повестку и ключевые тренды развития рунета. На повестке дня — бизнес-процессы, успешные кейсы и практики, новые точки роста и конкретные эффекты для бизнеса.

План форума:

Юбилейный формат РИФ предполагает особые мероприятия, посвященные 30-летию форума. Участников ждут стратегические сессии, неформальное общение с партнерами и клиентами, а также возможность перенять опыт ведущих специалистов из сферы IT, бизнеса и представителей власти.

Молодые эксперты получат возможность познакомиться с рынком и найти работу мечты. Бизнесмены найдут новых партнеров и узнают о трендах развития сферы, госструктуры продолжат диалог с представителями области IT.

Участие в РИФ — это возможность войти в историю развития рунета и внести вклад в формирование будущего IT-отрасли в России.

