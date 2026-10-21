Россияне стали почти в два раза чаще общаться по СМС

Голосовая связь и СМС стали у россиян более востребованными в 2026 году. Объем голосового трафика в сети «МегаФона» вырос на 27% год к году, а число исходящих сообщений — на 84%.

Наиболее заметную динамику среди технологий передачи голоса показали звонки через Wi-Fi. Объем голосового трафика по технологии VoWiFi (Voice over Wi-Fi) за январь–сентябрь увеличился на 72% относительно аналогичного периода 2025 года. Одновременно на 30% увеличился голосовой трафик через VoLTE (Voice over LTE). Эта технология обеспечивает высокое качество звука и позволяет разговаривать по телефону и одновременно пользоваться интернетом в сети 4G.

Также абоненты стали чаще отправлять СМС. За январь–август число пользователей выросло почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Теперь на одного пользователя приходится около 18 исходящих сообщений в месяц, годом ранее было 12.

По словам технического директора «МегаФона» Алексея Титова, такая динамика создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру.

«Для сохранения высокого качества связи и стабильного сигнала мы продолжаем модернизировать сеть, регулярно расширяя ее емкость. Мы продолжаем развивать современные технологии передачи голоса, в том числе VoWiFi, чтобы абоненты могли всегда оставаться на связи со своими близкими», — отметил Титов.

Качество голосовой связи высоко оценивают и сами абоненты. Согласно исследованию «Инсайт Комкон» за первое полугодие 2026 года, «МегаФон» занял первое место по восприятию качества голосовой связи в России. Так, 55% пользователей назвали качество его голосовой связи лучшим — это самый высокий показатель среди отечественных мобильных операторов.

Аналитики опросили девять тысяч абонентов из более чем 70 регионов. В исследовании приняли участие жители крупных мегаполисов и небольших населенных пунктов. Оценку рассчитывали отдельно по базе абонентов каждого оператора, после чего результаты сопоставляли между участниками рынка.