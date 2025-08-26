26 августа 2025 14:29 Россияне с iPhone снова могут платить бесконтактно: как работает аналог Apple Pay 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Технологии

Российские владельцы iPhone, еще в 2022 году потерявшие возможность платить телефоном, могут делать это вновь. Аналог Apple Pay для бесконтактной оплаты запустил «Сбер». Как работает новый банковский продукт «Вжух», разбирался 360.ru.

Что такое «Вжух» и платежи по BLE Новый продукт «Сбера» получил название «Вжух». С его помощью платежи по iPhone проходят через технологию Bluetooth Low Energy (BLE). Чтобы пользоваться ей, требуется соблюдать несколько условий. Во-первых, работают платежи по Bluetooth на iPhone только на новой версии «Сбербанка Онлайн» — «Активы Онлайн». Она стала доступна клиентам Сбербанка в минувший понедельник, 25 августа. Тем, кто хочет пользоваться «Вжухом», нужно установить ее и разрешить приложению использовать Bluetooth.

«Когда на экране терминала появится сумма к оплате, клиенту потребуется запустить приложение „Сбербанк Онлайн“, поднести смартфон к терминалу и подтвердить оплату. Оплата работает с любого экрана приложения и даже с экрана входа», — объяснил представитель «Сбера» в беседе с РБК.

При оплате покупки можно не подносить смартфон близко — «Вжух» работает на расстоянии. Важно, что проходить платежи могут и без интернета — достаточно стартовой страницы приложения. Сумма покупки будет списываться со счета вне зависимости от платежной системы карты. Еще один плюс — оплата по «Вжуху» доступна по любым счетам вне зависимости от типа банковской карты (МИР, Visa, Mastercard).

Другой нюанс касается POS-терминалов «Сбера» — принимать платежи по iPhone будут не во всех из них, а только на новых биометрических устройствах без кнопок.

Сейчас таковых — 1,2 миллиона (при этом общее число терминалов у банка составляет около двух миллионов, то есть большинство из них походит для технологии «Вжух»).

По словам представителя компании, в течение года планируется масштабная доработка и обновление парка терминалов для возможности проведения бесконтактной оплаты для владельцев iPhone.

Россияне с iPhone лишились возможности платить бесконтактно в 2022 году, когда Apple решила прекратить работу своего сервиса Apple Pay в стране. Свою поддержку прекращали также Google Pay и Samsung Pay, но владельцам телефонов на Android повезло больше: у них есть вариант платить через Mir Pay, SberPay и «СБПэй», поскольку у этой операционной системы открыт доступ к NFC-модулю. У iOS его нет.

Как скачать «СберБанк Онлайн» для iOS Накануне сообщение о том, что владельцы iPhone вновь могут оплачивать покупки телефоном бесконтактно, появилось на официальном сайте «Сбера». В релизе говорилось о том, что скачать новое приложение из App Store можно по ссылке из официальных каналов банка уже сейчас или установить позже в его отделениях. Но в тот же вечер «Активы онлайн» для бесконтактной оплаты покупок с iPhone перестали быть доступны в App Store. Поэтому варианты для установки остались следующие: в офисе Сбербанка;

с помощью выездного менеджера;

веб-версия «Сбербанк Онлайн». «Не скачивайте приложение из неизвестных источников — берегите себя и близких от мошенников», — призвали в «Сбере». Может ли «Вжух» появиться у других банков Технологическое решение «Сбера» уже тестируют Т-Банк и Альфа-Банк. Когда тестовый период завершится, клиенты этих банков смогут оплачивать покупки на более 1,2 миллиона терминалов Сбербанка, отметили представители компании.

Bluetooth-платежи: минусы и риски Несмотря на описанные банком плюсы, у технологии есть и свои недостатки. Один из них — необходимость открывать приложение в момент оплаты, чего не требовалось делать при оплате по Apple Pay. Частично это можно решить настройкой быстрых команд или использованием Action Button. Но такие настройки доступны только на моделях iPhone 15 Pro и выше, отметил в беседе с РБК директор по продуктам «АТОЛ Pay» Андрей Лебедев. Помимо этого, проблемы с платежами по BLE могут также возникнуть, если к Apple Pay привязаны действующие (сейчас только иностранные) карты. Если человек поднесет телефон к терминалу, вместо оплаты по новой технологии будет открываться Apple Pay и платеж не пройдет. Но такого конфликта можно избежать — для этого достаточно держать iPhone на небольшом расстоянии от терминала. Оплата должна пройти без помех.