Сегодня 10:00 Россиянам рассказали, как выбрать виртуального оператора связи Эксперт Дмитрий Точилин: виртуальный оператор не влияет на качество связи 0 0 0 Фото: Freepik Технологии

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Мобильный рынок России активно развивается. На нем появляются новые игроки — виртуальные мобильные операторы, или MVNO (mobile virtual network operator). В России уже более 20 подобных компаний. О том, зачем они нужны, как влияют на качество связи и конкурируют ли с «большой четверкой», рассказал руководитель по архитектуре радио и опорной сети «МегаФон» Дмитрий Точилин.

Виртуальные операторы связи предоставляют услуги клиентам, работая на уже существующей инфраструктуре основного оператора. Поэтому, по словам эксперта, они не конкуренты, а скорее партнеры «большой четверки» сотовых операторов. По факту MVNO добавляют новую аудиторию на сети своих же телеком-партнеров.

Фото: Freepik

Соответственно, любой абонент виртуального оператора одновременно становится пользователем реальной сотовой компании, так как подключается к ее сети. Но на качество связи это не влияет: доля трафика виртуальных операторов пока незначительна, поэтому она не оказывает большого влияния на алгоритмы работы телеком-инфраструктуры. Точилин пояснил, что емкость радиосети никогда не рассчитывается впритык под действующих абонентов. Важно понимать, что если оператор связи делится своей сетью с MVNO, то эта возможность просчитана планировщикам.

Мобильная сеть — живой организм, поэтому связисты всегда заранее проектируют размещение базовых станций под возможные «всплески» и повышенный трафик. В «МегаФоне», например, действует программа улучшения качества покрытия, особенно там, где возникает повышенная очаговая нагрузка. Дмитрий Точилин

Виртуальные операторы выпускают собственные сим-карты и работают с клиентами. А вот своего радиочастотного ресурса у них нет, так что MVNO-компании арендуют его у одного из базовых операторов. Таким образом им не приходится тратиться на развертывание сети и обслуживание объектов связи. MVNO-компании часто сотрудничают не с одним, а несколькими мобильными операторами — это позволяет их клиентам получать устойчивую связь с обширной территорией покрытия.

Фото: Freepik

MVNO-компании работают по разным бизнес-моделям. Некоторые их них занимаются только маркетингом и поддержкой клиентов, оставляя основные функции базовому оператору. Другие игроки MVNO-рынка используют свои голосовые коммутаторы и биллинговую систему, отвечающую за тарификацию вызовов и трафика, начисление и списание средств. Но чаще распространены лайт-версии таких бизнесов, когда все эти сервисы арендуются у реального телеком-оператора, а бренд и обслуживание — на стороне MVNO-компании. Точилин предупредил, что к выбору виртуального оператора нужно отнестись внимательно. Пользователям, получившим слишком выгодное предложение от неизвестного игрока, следует хорошо подумать, почитать аналитику и изучить всю доступную информацию.

Прежде чем стать клиентом нового виртуального оператора, важно обратить внимание на благонадежность компании, отдавать предпочтение крупным организациям с хорошей репутацией. Это безопасно для самих клиентов и их данных. Дмитрий Точилин

Эксперт назвал критерии, на которые стоит обратить внимание при выборе виртуального оператора связи: известность компании и срок работы на рынке, наличие собственной номерной емкости, собственное техническое оборудование, разветвленная тарифная политика и территория покрытия сети в регионах России и в роуминге.