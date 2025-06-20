Сегодня 15:57 Россия превзошла Запад. На ПМЭФ-2025 рассказали о будущем IT-отрасли Антон Спирин, НОТА (ИТ-холдинг Т1): российский рынок за три года стал насыщенным 0 0 0 Технологии

В последние годы на развитие российского рынка информационных технологий повлияли два ключевых фактора — уход иностранных вендоров и активное импортозамещение. Благодаря массовому переходу бизнеса на отечественное ПО ИТ-рынок переживал этап бурного роста. Чего ожидать от отрасли в будущем, обсудим прямо сейчас — в интервью 360.

Уход западных компаний и импортозамещение Заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА Антон Спирин назвал начало импортозамещения окном возможностей для отечественных компаний, однако отметил, что сегодня количество начинает плавно переходить в качество — теперь в бизнесе ищут более эффективные решения. «Одновременно с этим очень сильно выросла конкуренция между отечественными вендорами. Это требует совершенно новых подходов», — рассказал он. Компании, которые грамотнее воспользовались представившимся шансом, сегодня создают конкурентоспособные продукты, реинвестируя прибыль в дальнейшее развитие. Например, некоторые из них начали разрабатывать собственное программное обеспечение и сегодня уже выводят его на рынок.

Достижения рынка Характеризуя состояние рынка, Спирин счел его достаточно зрелым и насыщенным. Однако проблемы, которые необходимо решать, по-прежнему остаются. Одна из них — вопрос совместимости и интеграции различных платформ. «Если ваш продукт умеет поддерживать только одна компания — собственно, сам разработчик, — то этого может быть недостаточно», — подчеркнул он. Один из выходов из ситуации — обучение партнеров и других специалистов. Кроме того, по словам топ-менеджера, очень важны возможности кастомизации продукта. По мнению Спирина, в некоторых вопросах российские вендоры даже опережают западных, в частности информационной безопасности или систем управления клиентским опытом. Эти достижения необходимо продвигать на зарубежных рынках, даже несмотря на геополитические факторы. «Сейчас этот успех нужно тиражировать, придавать ему некую системность. Чтобы наши продукты могли конкурировать, необходимо вкладываться в локализацию. Это не только перевод на какой-то другой язык — это и адаптация под локальное законодательство и местные нормы ведения бизнеса», — рассказал топ-менеджер.

Кадры Еще одна важная проблема — кадровая. В частности, компаниям пришлось постараться, чтобы остановить отток специалистов за границу. «Во многом это случилось благодаря тому, что российские ИТ-компании, крупные корпорации, банки предлагали интересные задачи», — заявил Спирин. По его мнению, раньше рынок был даже немного перегрет. При этом основной состав специалистов удалось сохранить, а обучение новых кадров — поставить на поток.

О холдинге ИТ-холдинг Т1 запустил компанию-вендор НОТА в 2023 году, имея большой опыт внедрения зарубежных систем и понимая потребности заказчиков изнутри. «В 2022 году мы четко переосмыслили стратегию и приняли решение, что идем в создание и развитие собственных продуктов. Это большое стратегическое направление, в которое мы будем вкладывать все свои силы и средства», — рассказал Спирин. Говоря о приоритетах на будущее, он отметил, что сегодня необходимо повышать уровень зрелости компании, развивая не только ресурсную базу, но и специалистов, знающих продукты. «Конечно же, у нас сегодня есть якорные проекты с крупнейшими компаниями. И нам очень важно реализовать их вовремя, достигнув всех бизнес-целей», — подчеркнул собеседник 360.ru. Кроме того, компания стремится впитывать обратную связь, систематически улучшая продукты и адаптируя под клиентские нужды.