Приложение «Радар.НФ» интегрировали в систему транспортной безопасности

Приложение «Радар.НФ», созданное для оперативного оповещения специальных служб о дронах и диверсионных группах противника, интегрировали в программно-аппаратный комплекс «Титан-Контроль», который используется подразделениями транспортной безопасности на железнодорожном транспорте по всей России. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.

Систему внедрили более чем на трех тысячах объектов, что позволяет быстро сообщать о вражеских беспилотниках.

«„Радар.НФ“, интегрированный с нашим комплексом, позволяет расширить купол безопасности, усилить защиту и транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта, и наших городов», — рассказал руководитель компании, занимающейся разработкой программно-аппаратного комплекса «Титан-Контроль» Игорь Суховей.

Представитель Народного фронта, руководитель проекта по разработке приложения «Радар.НФ» Михаил Камышев отметил, что с помощью приложения «Титан-Контроль» сотрудники транспортной безопасности могут быстро сообщить о БПЛА. Для этого достаточно нажать кнопку «Радар», и сигнал сразу поступит в систему.

Благодаря тому, что «Титан-Контроль» установлен у работников транспортной безопасности, рассредоточенных по территории всей России, мы расширяем географию, и количество сигналов, поступающих в систему, увеличивается, а защита нашего неба становится все надежней.

Работник транспортной безопасности Александр Салев поделился своими впечатлениями о внедрении функционала «Радар.НФ». Он отметил, что вместе с коллегами обеспечивает безопасность всех пассажиров на транспорте, но идет спецоперация в стране, и каждый человек обязан помогать.

«Потому что это безопасность каждого из нас», — добавил он.