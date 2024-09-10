Платформа «VK Видео» представила интерактивный контент с известными блогерами

Пользователям платформы «VK Видео» предоставили возможность стать активными участниками сюжета. После запуска интерактивного контента просмотр роликов превратили в совместное приключение, где исход истории зависит от действий аудитории.

Для самых юных зрителей в «VK Видео» будут доступны интерактивные мультфильмы . В них дети смогут сами выбирать правильные ответы и интересные повороты в сюжетах с любимыми героями. Уникальный контент не только развлечет ребят, но и поможет им учиться.

Впервые в мире создание собственных интерактивных видео будет доступно каждому. Для пользователей платформы подготовили 49 единиц контента .

При просмотре интерактивного контента пользователи получат возможность принимать активное участие в сюжете, исследуя альтернативные сценарные линии и становясь частью повествования. Чтобы сделать выбор, нужно в установленное время всего лишь нажать на специальные кнопки или кликабельные области на экране.

После этого сюжет изменится в зависимости от действий пользователя, что даст простор для экспериментов с различными вариантами развития событий или позволит открыть новые финалы.

«Мы постоянно ищем новые технологические и продуктовые возможности для пользователей и авторов», — подчеркнул вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.