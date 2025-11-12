Отключение сети 3G в России ускорят в 2026 году

МТС проанализировала использование старых телефонов 3G-only без поддержки LTE. Сегодня таких устройств в России всего 1,4% от общего числа абонентов компании, а в интернет с них выходят лишь 0,6%. Это позволяет оператору быстрее перевести частоты 3G в LTE и отключить большую часть базовых станций третьего поколения в 2026 году, заявила на форуме Минцифры России «Цифровые решения» Генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

Отключение сети 3G и их замена на LTE (4G) ускоряет передачу данных на 20-25% и открывает абонентам доступ к новым цифровым сервисам и технологии VoLTE, которая обеспечивает высокое качество голосовых звонков.

«Для сравнения, в конце 2024 года 3G-only телефонами и смартфонами пользовались 1,8% абонентов МТС, в конце 2023 года — 2,4%. Передача данных на этих устройствах работала у 0,8% и 1% абонентов соответственно. 3G-устройства замещаются LTE-смартфонами и планшетами — их доля в общей абонентской базе выросла к настоящему моменту до 89,7% с 88,2% в конце 2024 года и с 85,8% в конце 2023 года», — уточнили в пресс-службе компании.

В 2025 году МТС отключит половину оставшихся базовых станций 3G в стране. На сегодня 25% станций уже выключены и еще 25% выведут из эксплуатации. В 2026 году МТС отключит большинство оставшихся базовых станций 3G, на 2027 год останется их незначительное присутствие.

«Количество 3G-only телефонов на руках у наших пользователей сокращается быстрее ожидаемого. В некоторых регионах доля таких абонентов составляет всего полпроцента, а доля дата-генерящих 3G аппаратов без LTE стремится к нулю. С 2023 года мы начали пилоты по отключению сетей 3G, затем приступили к постепенному отключению целых городов», — сказала на форуме Минцифры России «Цифровые решения» генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

Клиенты довольны процессом. Жалоб почти нет, уточнила Галактионова. В этом помогают в том числе акции по субсидированию покупки новых устройств.

«Мы видим, что наша абонентская база 3G практически готова к полному переходу на LTE. Ранее мы планировали постепенно отказаться от 3G к концу 2027 года. Но текущая динамика обновления устройств и позитивный опыт перехода клиентов в LTE говорит в пользу ускорения перевода дефицитного частотного ресурса в 4G и отключения большинства базовых станций третьего поколения в 2026 году с оставлением на 2027 год точечного присутствия 3G», — заявила Галактионова.