Отключение сети 3G в России ускорят в 2026 году
МТС проанализировала использование старых телефонов 3G-only без поддержки LTE. Сегодня таких устройств в России всего 1,4% от общего числа абонентов компании, а в интернет с них выходят лишь 0,6%. Это позволяет оператору быстрее перевести частоты 3G в LTE и отключить большую часть базовых станций третьего поколения в 2026 году, заявила на форуме Минцифры России «Цифровые решения» Генеральный директор МТС Инесса Галактионова.
Отключение сети 3G и их замена на LTE (4G) ускоряет передачу данных на 20-25% и открывает абонентам доступ к новым цифровым сервисам и технологии VoLTE, которая обеспечивает высокое качество голосовых звонков.
«Для сравнения, в конце 2024 года 3G-only телефонами и смартфонами пользовались 1,8% абонентов МТС, в конце 2023 года — 2,4%. Передача данных на этих устройствах работала у 0,8% и 1% абонентов соответственно. 3G-устройства замещаются LTE-смартфонами и планшетами — их доля в общей абонентской базе выросла к настоящему моменту до 89,7% с 88,2% в конце 2024 года и с 85,8% в конце 2023 года», — уточнили в пресс-службе компании.
В 2025 году МТС отключит половину оставшихся базовых станций 3G в стране. На сегодня 25% станций уже выключены и еще 25% выведут из эксплуатации. В 2026 году МТС отключит большинство оставшихся базовых станций 3G, на 2027 год останется их незначительное присутствие.
«Количество 3G-only телефонов на руках у наших пользователей сокращается быстрее ожидаемого. В некоторых регионах доля таких абонентов составляет всего полпроцента, а доля дата-генерящих 3G аппаратов без LTE стремится к нулю. С 2023 года мы начали пилоты по отключению сетей 3G, затем приступили к постепенному отключению целых городов», — сказала на форуме Минцифры России «Цифровые решения» генеральный директор МТС Инесса Галактионова.
Клиенты довольны процессом. Жалоб почти нет, уточнила Галактионова. В этом помогают в том числе акции по субсидированию покупки новых устройств.
«Мы видим, что наша абонентская база 3G практически готова к полному переходу на LTE. Ранее мы планировали постепенно отказаться от 3G к концу 2027 года. Но текущая динамика обновления устройств и позитивный опыт перехода клиентов в LTE говорит в пользу ускорения перевода дефицитного частотного ресурса в 4G и отключения большинства базовых станций третьего поколения в 2026 году с оставлением на 2027 год точечного присутствия 3G», — заявила Галактионова.
Распространение 3G в регионах
Сегодня лидируют по наименьшему использованию 3G-только устройств несколько регионов России. Это Республика Саха (Якутия), Дагестан, Сахалинская область, Северная Осетия — Алания и Приморский край. В этих регионах доля 3G-только устройств составляет от 0,5% до 0,9% от общего числа абонентов.
Больше всего устройств, работающих только в сети 3G, в Татарстане — 2,9%. Также в Тамбовской, Архангельской, Тверской и Ивановской областях их доля составляет 2,1%, 2,0% и 1,9% соответственно.
«В Московском регионе проникновение 3G-only устройств к настоящему моменту сократилось до 1,4% с 1,8% в конце 2024 года и 2,2% в конце 2023 года», — отметили в компании.
МТС прекратила использование устаревшего стандарта в следующих городах: Майкоп (Адыгея), Приморско-Ахтарск и Лабинск (Краснодарский край), Аша и Златоуст (Челябинская область), Ярославль и Переславль-Залесский (Ярославская область), Артем (Приморский край), Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край), Черняховск (Калининградская область), Чапаевск и Кинель (Самарская область), Ревда (Свердловская область), Великие Луки (Псковская область), Саяногорск (Хакасия), Усолье-Сибирское (Иркутская область), Бердск, Барабинск, Куйбышев (Новосибирская область), Набережные Челны (Татарстан), Нефтекамск (Башкортостан), Новоалтайск (Алтайский край), Суздаль (Владимирская область) и Дербент (Дагестан).
В рамках пилотных проектов компания начала отключать 3G в 2023–2024 годах в Всеволожске (Ленинградская область), Угличе (Ярославская область) и в некоторых районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
К концу 2025 года сети 3G исчезнут в Новосибирске, Сочи и на Черноморском побережье от Красной Поляны до Туапсе. Также стандарт уйдет в прошлое в Азнакаево, Бугульме, Лениногорске (Татарстан) и Ессентуках (Ставропольский край).