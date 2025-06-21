Сегодня 19:42 Новый облик мировой энергетики. Как на него влияет цифровая революция 0 0 0 Фото: пресс-служба «Роснефти» Технологии

Электричество

Газ

Нефть

Россия

Китай

Роснефть

Спрос на поставки энергии значительно вырос во всем мире на фоне развития электротранспорта, работы центров обработки данных, искусственного интеллекта и серверных станций. Об этом в ходе доклада на Петербургском экономическом форуме заявил главный исполнительный директор ПАО «НК „Роснефть“» Игорь Сечин.

Мировая энергетика не будет прежней, все потому что электричество — новая нефть. Глава «Роснефти» Игорь Сечин также отметил, что бурный рост потребления электроэнергии в Китае, Индии, странах Азии и Африки создает риск энергодефицита.

«Рост потребления будет сопровождаться качественным увеличением производительности труда, основанным на новых технологиях. Процесс запущен. Сегодня уровень выработки электроэнергии в Китае более чем в два раза превышает ее производство в США, а 20 лет назад было наоборот». Игорь Сечин исполнительный директор ПАО «НК „Роснефть“»

Китай, к слову, по оценке Сечина, уникальный пример грамотного подхода к развитию энергосистемы. Уже сегодня на его долю приходится треть мировых инвестиций в энергетический сектор. А прогнозы — и вовсе ошеломляющие.

Фото: пресс-служба «Роснефти»

«Нет сомнений, принимая во внимание упорство и профессионализм китайских товарищей, что они в обозримом будущем добьются искомого результата, который превратит Китай из импортера энергоносителей в крупного экспортера энергии», — подчеркнул глава «Роснефти. Вклад России в глобальную экономику по-прежнему огромный. Доля нашей страны в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%.

Фото: пресс-служба «Роснефти»

Однако глава «Роснефти» напомнил, что в России находится еще и около 10% мировых запасов редкоземельных металлов, без которых невозможно развитие современных технологий. Такие уже используют в «Роснефти».

«Роснефть» завершила разработку собственных технологий и катализаторов по всей цепочке процесса GTL — это Gas To Liquid (газ в жидкость). Соответствующими патентами покрыты все стадии технологического процесса. Это синтетическая нефть, состоящая из чистейших молекул углеводородов с нулевым содержанием серы». Игорь Сечин исполнительный директор ПАО «НК „Роснефть“»

Внедрение этой технологии планируется на Таймыре, в новой нефтегазовой провинции «Роснефти».

Фото: пресс-служба «Роснефти»

Игорь Сечин в ходе доклада также озвучил и прогноз цены за баррель нефти в бизнес-плане компании на 2025-й год — 45 долларов. При этом компания не рассчитывает на стабильность мирового рынка, и в следующем году цена за баррель прогнозируется в 42-43 доллара.