Названы самые популярные сетевые девайсы у пользователей гигабитного интернета в Москве

На сегодняшний день у пользователей гигабитного интернета в московских квартирах есть в среднем по восемь сетевых устройств в квартире, а у тех, кто использует мегабитный интернет, — шесть. О самых популярных гаджетах и интернет-предпочтениях жителей столичного региона рассказали в МТС.

Самыми популярными девайсами среди пользователей гигабитных скоростей являются ноутбуки и персональные компьютеры. На них приходится более половины (53%) от всех устройств, подключенных к сети МТС. При этом доля MacBook составляет около 9%. Умные колонки — вторые в рейтинге самых популярных девайсов. Они подключены в каждом пятом домохозяйстве, а планшеты iPad — в каждом десятом. Меньше распространены пока умные пылесосы и другие бытовые смарт-устройства — их доля от общего числа подключенных устройств составляет 4,3%.

Что касается предпочтений «гигабитных» пользователей, то чаще всего желание подключиться к Сети связано с просмотром фильмов или сериалов в онлайн-кинотеатрах. На эту категорию приходится 34% объема передачи данных, говорят в компании. Немного отстают от первой категории видеохостинги (32%), а третье место в топ-5 занимают игровые платформы (8%). Также в пятерку включили маркетплейсы (5%) и мессенджеры (4%).

При этом каждый пятый пользователь гигабитного интернета предпочитает конвергентные пакеты, в которые, помимо домашнего интернета с ТВ и онлайн-кинотеатром KION, входят мобильная связь с различными цифровыми сервисами.

По словам директора по конвергентным продуктам и маркетингу МТС в Московском регионе Павла Плясенко, количество гигабитных клиентов домашнего интернета выросло за три года в 2,5 раза при среднем ежегодном приросте в 30%. «Такой динамике способствуют рост количества домашних онлайн-гаджетов, широкий набор цифровых сервисов и доступность абонентского оборудования с поддержкой гигабитной скорости. Такие устройства на сегодняшний день имеются у 72% наших клиентов. Мы прогнозируем, что этот тренд продолжится и в скором времени домашний интернет в один гигабит станет стандартом для жителей Московского региона», — пояснил он. В Москве и области МТС предоставляет доступ в интернет по сети GPON на скорости до 1 Гбит/с при проводном подключении и до 500 Мбит/с — по Wi-Fi. На сегодняшний день протяженность оптоволоконной сети МТС в регионе составляет порядка 50 тысяч километров. Возможность подключиться к ней есть у более 94% домохозяйств в Москве и до 70% в Подмосковье в зависимости от конкретного населенного пункта. В общей сложности доступ к скоростному домашнему интернету от МТС в столичной агломерации сейчас имеют более пяти миллионов домохозяйств.