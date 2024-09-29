Названы победители отборочного этапа «Битвы роботов»

Команды из России, Бразилии, Ирана, Китая и Белоруссии встретились в рамках отборочного этапа международного чемпионата «Битва роботов» для определения самых сильных участников, достойных выхода в финал. В ходе соревнований, прошедших на московской площадке ЦСКА «Арена», из 48 участников определились 16 финалистов.

В категории тяжеловесов в финал прошли московские команды «Атом», «ТурбоМеХатроники», «Наследники Земли 2», Istok. Robotics из Фрязино, воронежская Team 72th, «Всеядные» из Санкт-Петербурга, Crazy Bunny Lab из Минска и Fierce Roc из Китая.

Все команды разделили на две группы: роботы весом до 110 килограммов от 1,5 до 16. В каждой категории определили по восемь победителей, получивших путевки в финал, который пройдет в конце 2024 года.

В финал с мини-роботами прошли казанская команда Destructor, «Байкальские звери» из Иркутска, «104 СоюзМаш» из Краснодара, московский «План Б», «Питерский лом» из Санкт-Петербурга, «Механизаторы из Ижевска и БРПЛ из Всеволожска.

Генеральный директор оператора чемпионата «Битва роботов» АНО «Инженеры и роботы» Наталья Егорова заявила, что основная цель чемпионата — популяризация технологий, развитие у участников инженерного мышления и навыков программирования.

«В ближайшее время участники чемпионата начнут стажировки в ведущих технологических компаниях страны. Сегодня мы подписали соглашение о старте проекта с представителями восьми компаний», — отметила она.

Всего на «Битву роботов» в этом году отобрали 96 команд. В основной категории (до 110 килограммов) выступят 64 робота из семи стран, а в категории мини-роботов — 32 российские команды из 20 регионов. Партнерами участников выступают ведущие технологические компании и вузы.

Команда из Московской области на репетиции международных соревнований «Битва роботов-2024» нашла болельщика в лице министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева. Он встретился с молодыми робототехниками и обсудил с ними их подготовку, признавшись, что станет болеть за команду.

В этом году участники «Битвы роботов» бьются за призовой фонд в размере 6,6 миллиона рублей.