Сегодня 12:03 На конференции для НКО и бизнеса рассказали о цифровизации отрасли 0 0 0 Фото: Технологии Добра Технологии

Благотворительность

Инновационный центр «Сколково»

Технологии

Благотворительный сектор встает на путь цифровизации. О том, какие именно современные технологии в отрасли могут использовать НКО и что будет дальше, поговорили на состоявшейся в Сколкове конференции. Своим опытом поделились более ста спикеров — сотрудники некоммерческих организаций, профильных министерств и ведомств и другие.

Финансовая поддержка Благотворительные и некоммерческие организации часто ограничены в ресурсах. Поэтому цифровые технологии, позволяющие оптимизировать расходы, для них незаменимы. В этом НКО поддерживают высокотехнологичные компании и крупные инфраструктурные фонды. «Мы за три года поддержали 18 некоммерческих организаций на общую сумму 24 миллиона рублей», — рассказала глава департамента по работе с партнерами Фонда целевого капитала «Истоки» Елена Щетинина. По ее словам, бюджет фонда на следующий год составит 9,2 миллиона рублей. «Проект „Технологии добра“ поставил цель помогать массово благотворительным фондам России, взяв на себя обязательство [их] цифровизации», — добавил гендиректор «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко.

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Сайты Проект «Технологии добра» стартовал в сентябре прошлого года. За это время фонды подали на него около 700 заявок. Директор по продажам «ТЕКО» Александр Панов отметил, что в рамках проекта НКО могут сократить расходы. «Нашим конструктором благотворительные фонды, НКО могут пользоваться абсолютно бесплатно: создать сайт, рассказать о себе, собрать отдельную страницу, лендинг под целевой сбор, что в разы повышает их взаимодействие с аудиторией», — обратил он внимание. В конференции приняли участие более трех тысяч человек, желающих помочь благотворительному сектору работать эффективнее. «Таким образом вы сталкиваетесь с ситуацией, когда вас поддерживает неограниченный круг лиц, и в этом цель любого НКО», — заявил председатель попечительского совета Благотворительного фонда «Ветер добрых перемен» Денис Игнатов. Он призвал организации стремиться внедрять новые технологии как можно скорее. «Если раньше было достаточно быть очень крутым НКО, если у тебя есть сайт, то сейчас этого уже мало, потому что сайты — это человек, грубо говоря, идет к вам в гости. <…> Это про доверие, формирование сообщества лояльной аудитории, которая может стать ресурсом, и здесь я не только про деньги», — рассказала директор Благотворительного фонда «Мы вместе» Яна Архипова.

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Медиаиндустрия Работа современных НКО невозможна без цифровых инструментов и сервисов. Большую роль в их поддержке играет и медиаиндустрия. «Если эта медийность совпадает [с тем], как к тебе люди относятся — с уважением и симпатией, верят тебе, — то, если говорить совсем по-свойски, легче открывать разные двери», — сообщил актер и продюсер Леонид Ярмольник. Такие конференции — шаг вперед в цифровизации благотворительной сферы. Благодаря этому организации смогут уделять больше времени тому, для чего были созданы, — помощи нуждающимся.