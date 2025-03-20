В Архангельской области проходит IV Агрофорум «От науки до практики» — крупнейшее мероприятие Северо-Западного федерального округа, посвященное развитию сельского хозяйства. Форум объединил более 1400 участников, среди которых представители бизнеса, науки и власти. Главная цель встречи — обмен передовыми технологиями, направленными на повышение эффективности аграрного сектора.

В рамках форума были представлены инновационные решения для сельского хозяйства, включая современные смазочные материалы, адаптированные под высокие нагрузки и суровые климатические условия. Эти масла помогают обеспечивать бесперебойную работу техники в посевной и уборочный периоды, а также на перерабатывающих предприятиях.

Как отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец, компания разрабатывает высокотехнологичные масла и цифровые сервисы, отвечающие актуальным вызовам промышленности:

«Мы обладаем широким ассортиментом продукции, однако постоянно работаем над его обновлением. За последние два года в Научно-исследовательском центре компании было разработано или модернизировано свыше 300 рецептур, включая специализированные составы для сложного оборудования».