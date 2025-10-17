17 октября 2025 18:19 Лицевой расчет. Опасность биометрических данных в руках мошенников? Депутат Ткачев: использование ЕБС в сделках с недвижимостью безопасно 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Jochen Tack/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

С 1 июля 2026 года в России можно будет использовать биометрию для дистанционных сделок с недвижимостью: отпечатки пальцев, распознавание лица и радужной оболочки глаза. Это значит, что граждане смогут подтверждать свою личность без физического присутствия на сделке по купле-продаже, оформлению ипотеки и аренде.

Для внедрения этой системы нужна биометрическая идентификация. Она станет частью процесса заключения сделок через электронные платформы и дистанционные системы. Биометрия дополнит существующую систему усиленной квалифицированной электронной подписи, рассказал РИА «Новости» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

С 1 июля 2026 года в России начнет функционировать новая правовая норма, позволяющая использовать биометрические данные при совершении дистанционных сделок с недвижимостью. Простыми словами это значит, что граждане смогут подтверждать свою личность с помощью биометрических данных — отпечатков пальцев, лица, радужной оболочки глаза или другого биометрического признака — без необходимости физического присутствия на сделке по купле-продаже, оформлению ипотеки и аренде. Александр Аксененко зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

Парламентарий отметил, что для заключения удаленной сделки ее участник должен прийти в МФЦ и подтвердить свое согласие на такой формат. Аксененко подчеркнул, что участниками новой системы станут продавцы, покупатели, риелторы, нотариусы и государственные органы. По его мнению, нововведение существенно упростит и ускорит оформление сделок с недвижимостью, особенно когда участники находятся далеко друг от друга или работают удаленно.

Фото: РИА «Новости»

Безопасно ли оформлять сделки с недвижимостью через биометрию? В России существует Единая биометрическая система, предназначенная для сбора, хранения и использования биометрических данных граждан, напомнил в беседе с 360.ru первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев. «В ней есть тот закрытый контур, который несет в себе персональные данные людей в виде биометрии. И внутри этого контура формируются некие вектора, которые в себе не несут, по сути, той информации, которую изначально отдает человек в эту единую биометрическую систему. А во внешний контур уже дают эти вектора», — сообщил он. Если компания или банковский сектор использует государственную информационную систему ЕБС, мошенники не смогут этим воспользоваться. Система сравнивает векторы данных, которые есть у банка и у человека, без обработки персональных данных.

Но если мошенники или компании, которые будут стараться формировать собственную, вне закона систему сравнения этой биометрии, подтверждение ее в ключе инициализации того или иного гражданина, то, конечно, в этом смысле мошенники могут на этом спекулировать. Поэтому очень важно смотреть на платформах подтверждение информации, что используется единая биометрическая система. Антон Ткачев первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

В «Госуслугах» в том числе есть соответствующее приложение, которое несет в себе как раз функционал той самой биометрии, отметил Ткачев. Поэтому нужно внимательно смотреть, кто является оператором той самой системы для подтверждения сделки.

Фото: РИА «Новости»

Система сделок с недвижимостью на основе биометрии может быть безопасной, но только при условии использования современных защищенных технологий распознавания, рассказала 360.ru аналитик направления аналитических исследований Positive Technologies Анна Вяткина. «Простые методы верификации могут быть уязвимы к подделке с помощью масок, 3D-печати или генерации видео с помощью технологии дипфейк. Однако современные решения применяют множественные методы проверки: анализ микродвижений лица, теплового излучения, глубины изображения и других параметров, что делает обход системы крайне сложным даже для подготовленных злоумышленников», — подчеркнула она. Биометрические данные нельзя заменить, в отличие от пароля или карты. Их утечка создает постоянную угрозу для пользователей. Поэтому безопасность такой системы зависит от надежности хранения, шифрования и передачи биометрических данных.

Случаи кражи биометрических данных уже регистрируются, однако распространенность схем мошенничества с их использованием пока невысока. Известны фишинговые схемы, в которых злоумышленники вынуждают пользователей активировать камеру и выполнять определенные действия, чтобы получить биометрические данные для подделки. Биометрия используется мошенниками для создания дипфейков и обхода защиты аккаунтов, в том числе на «Госуслугах» и в банках. Анна Вяткина аналитик направления аналитических исследований Positive Technologies

Эксперт добавила, что известны случаи мошенничества, когда лица и голос жертв подделывались для подтверждения личных данных и совершения мошеннических операций онлайн. Однако эти схемы сложны и требуют от злоумышленников значительных ресурсов, поэтому пока остаются относительно редкими.

Где чаще используют биометрию и как себя обезопасить? Биометрическая идентификация сегодня активно применяется в банковском секторе, при получении государственных услуг и в мобильных приложениях для разблокировки устройств или подтверждения операций. «Чтобы обезопасить себя, важно использовать биометрию только в проверенных и надежных сервисах, где реализованы современные методы защиты. Не следует соглашаться на биометрическую верификацию в сомнительных приложениях или на сайтах без понимания, как и где будут храниться ваши данные. Также рекомендуется включать двухфакторную аутентификацию даже при использовании биометрии», — отметила аналитик Вяткина. Основными целями мошенников становятся люди, чьи биометрические данные уже находятся в официальных базах. Злоумышленники хотят получить доступ к сделкам с недвижимостью, банковским счетам или госуслугам, где биометрия используется как подтверждение личности.

Основные технические методы, используемые для обхода биометрической идентификации, включают дипфейк-технологии для генерации поддельных видео и изображений лица, 3D-печать высокоточных масок и протезов пальцев с воссозданием индивидуальных признаков. Анна Вяткина аналитик направления аналитических исследований Positive Technologies

Аферисты создают реалистичные силиконовые или латексные маски, комбинируя их с гримом и аксессуарами. Они копируют отпечатки пальцев и воспроизводят их на гибких материалах. Также они используют специализированное ПО для создания 3D-моделей лица или отпечатков на основе обычных фотографий и видео. Все эти методы, сказала эксперт, требуют от злоумышленников значительных ресурсов и экспертизы.