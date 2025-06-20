Компания UTECH представила решения для строительного сектора на ПМЭФ-2025

Компания UTECH, российский производитель инженерных продуктов и поставщик комплексных решений для масштабных строительных и промышленных проектов, представила свои передовые разработки на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — 2025, выступив партнером Территории инноваций.

UTECH, работающая на российском строительном рынке с 1993 года и реализовавшая свыше 50 000 инженерных проектов, активно инвестирует в цифровизацию строительных процессов. Компания в начале года презентовала инновационные решения, связанные с безопасностью и оптимизацией строительства, включая датчики для металлоконструкций, противопожарной безопасности и электроинструмента.

«UTECH воспринимает инновации как один из фундаментальных принципов своей деятельности. Цель компании — не просто предоставлять комплексные инженерные решения, но и разрабатывать передовые технологии, воплощать их в жизнь, соответствовать современным требованиям и быть драйвером развития строительного сектора. Участие в ПМЭФ — это возможность продемонстрировать инновационный подход компании, вдохновиться и обменяться опытом с лидерами отрасли», — отметила вице-президент по маркетингу UTECH Наринэ Саркисянц.

На стенде UTECH в центре внимания оказалась VR-зона, обеспечивающая детальную визуализацию инженерных решений. Технология позволяет увидеть конечный результат, демонстрируя, как решения компании применяются на практике, преображают городские ландшафты и создают функциональные пространства. В рамках виртуального тура гости стенда могут прогуляться по крыше здания, расположенного в Екатеринбурге, посетить современное производство UTECH и познакомиться с процессом создания передовых строительных решений.

В экспозиционном пространстве компания представила портфолио своих проектов, продуктов и услуг. Непосредственно на стенде можно было ознакомиться с химическим анкером, который прошел сертификационные испытания по российским ГОСТам в НИУ МГСУ и был включен в реестр российской промышленной продукции Минпромторга, что подтверждает его производство на территории РФ.

В визуальных стелах размещены макеты материала FRP. Благодаря своим уникальным свойствам он уже нашел применение в различных отраслях и используется в проектах, где есть специальные требования по агрессивным средам, включая влажность, химические реагенты и автомобильные жидкости, или требования к весу. Также в экспозицию вошла модель медиакуба, созданного для Ледовой арены в Новосибирске. Несущие конструкции медиакуба спроектированы с использованием монтажных систем UTECH. Это обеспечило надежность, безопасность и оптимальные сроки реализации проекта — ключевые факторы при строительстве объектов спортивной инфраструктуры.

UTECH — российский производитель инженерных продуктов и поставщик комплексных решений для крупномасштабных строительных и промышленных проектов с открытым партнерским подходом на каждом этапе сотрудничества — от проектирования до эксплуатации. В структуре компании: коммерческая организация, собственный завод в Санкт-Петербурге, сервисный центр и проектное бюро.