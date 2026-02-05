Китайский автопром против российских морозов. Exeed проиграл: не выдержали датчики и электроника

Китайские автомобили все чаще стали вызывать нарекания из-за отказа систем безопасности в зимний период. Водители кроссоверов премиального бренда Exeed пожаловались, что во время мороза возникают серьезные проблемы с электроникой. Так ли все плохо с китайскими автомобилями автоконцерна Chery, или это проблема всех завезенных в Россию «китайцев»?

Серьезные трудности с электроникой возникают практически у всех китайских брендов, Exeed — просто «попал», обличающий ролик завирусился в Сети. С русскими морозам не справляются многие «китайцы», в том числе и марки, принадлежащие империи Chery — Chery, Jaecoo и Jetour. Об этом 360.ru рассказал автоэксперт, автожурналист Андрей Осипов.

Комментируя ролики, опубликованные Shot, эксперт отметил, что речь идет о серьезном отказе системы стабилизации автомобилей и антиблокировочной системы, что может напрямую повлиять на безопасность.

«По опыту эксплуатации автомобилей этого концерна могу сказать, что при низких температурах практически у подавляющего большинства автомобилей почему-то отказывают датчики давления в шинах, появляются ошибки на приборной панели, связанные то с мотором, то с системой подачи топлива, то еще с чем-то. К сожалению, эти машины очень плохо адаптированы к нашим условиям эксплуатации», — заявил Осипов.

Автоэксперт отметил, что похожие проблемы испытывают все владельцы китайских автомобилей. Электроника и датчики являются «камнем преткновения» для подавляющего большинства «китайцев», эксплуатируемых в России.