Китайский автопром против российских морозов. Exeed проиграл: не выдержали датчики и электроника

Elena Mayorova/Global Look Press
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Китайские автомобили все чаще стали вызывать нарекания из-за отказа систем безопасности в зимний период. Водители кроссоверов премиального бренда Exeed пожаловались, что во время мороза возникают серьезные проблемы с электроникой. Так ли все плохо с китайскими автомобилями автоконцерна Chery, или это проблема всех завезенных в Россию «китайцев»?

Серьезные трудности с электроникой возникают практически у всех китайских брендов, Exeed — просто «попал», обличающий ролик завирусился в Сети. С русскими морозам не справляются многие «китайцы», в том числе и марки, принадлежащие империи Chery — Chery, Jaecoo и Jetour. Об этом 360.ru рассказал автоэксперт, автожурналист Андрей Осипов.

Комментируя ролики, опубликованные Shot, эксперт отметил, что речь идет о серьезном отказе системы стабилизации автомобилей и антиблокировочной системы, что может напрямую повлиять на безопасность.

«По опыту эксплуатации автомобилей этого концерна могу сказать, что при низких температурах практически у подавляющего большинства автомобилей почему-то отказывают датчики давления в шинах, появляются ошибки на приборной панели, связанные то с мотором, то с системой подачи топлива, то еще с чем-то. К сожалению, эти машины очень плохо адаптированы к нашим условиям эксплуатации», — заявил Осипов.

Автоэксперт отметил, что похожие проблемы испытывают все владельцы китайских автомобилей. Электроника и датчики являются «камнем преткновения» для подавляющего большинства «китайцев», эксплуатируемых в России.

Фото: РИА «Новости»

Исправить это владельцу невозможно, проблема находится на стороне производителя. Простой заменой масла или доливом жидкостей ее не победить, отметил Осипов. По мнению автоэксперта, не поможет даже перепрошивка, хотя такие советы и мелькают в интернете.

«Проблема ведь в самих датчиках. Если датчик не может работать при температурах ниже -15… -20 градусов, то какую программу вы в него не зашиваете, работать он не будет. И тут мы приходим к другому — каким образом этот автомобиль получил сертификат соответствия? Потому что любое другое европейское, американское или японское транспортное средство рассчитано на работу при температурах от +45…+50 градусов до -35… -40 градусов», — поделился собеседник 360.ru.

Он отметил, что в китайских автомобилях, вероятно, устанавливают датчики ненадлежащего качества, которые не способны работать в российских условиях. Осипов напомнил о случаях возгорания китайских автомобилей в морозы — причиной также стали некачественные комплектующие.

Однако есть и другая сторона — автовладельцы машин марки Exeed. Один из них рассказал 360.ru, что машина отличная и пригодная для эксплуатации в морозы.

«Все отлично. В -36 градусов ездил без проблем, причем на длительные расстояния, на 200 с лишним километров», — рассказал мужчина.

