Китайский автопром против российских морозов. Exeed проиграл: не выдержали датчики и электроника
Автоэксперт Осипов: китайские автомобили не справляются с российскими морозами
Китайские автомобили все чаще стали вызывать нарекания из-за отказа систем безопасности в зимний период. Водители кроссоверов премиального бренда Exeed пожаловались, что во время мороза возникают серьезные проблемы с электроникой. Так ли все плохо с китайскими автомобилями автоконцерна Chery, или это проблема всех завезенных в Россию «китайцев»?
Серьезные трудности с электроникой возникают практически у всех китайских брендов, Exeed — просто «попал», обличающий ролик завирусился в Сети. С русскими морозам не справляются многие «китайцы», в том числе и марки, принадлежащие империи Chery — Chery, Jaecoo и Jetour. Об этом 360.ru рассказал автоэксперт, автожурналист Андрей Осипов.
Комментируя ролики, опубликованные Shot, эксперт отметил, что речь идет о серьезном отказе системы стабилизации автомобилей и антиблокировочной системы, что может напрямую повлиять на безопасность.
«По опыту эксплуатации автомобилей этого концерна могу сказать, что при низких температурах практически у подавляющего большинства автомобилей почему-то отказывают датчики давления в шинах, появляются ошибки на приборной панели, связанные то с мотором, то с системой подачи топлива, то еще с чем-то. К сожалению, эти машины очень плохо адаптированы к нашим условиям эксплуатации», — заявил Осипов.
Автоэксперт отметил, что похожие проблемы испытывают все владельцы китайских автомобилей. Электроника и датчики являются «камнем преткновения» для подавляющего большинства «китайцев», эксплуатируемых в России.
Исправить это владельцу невозможно, проблема находится на стороне производителя. Простой заменой масла или доливом жидкостей ее не победить, отметил Осипов. По мнению автоэксперта, не поможет даже перепрошивка, хотя такие советы и мелькают в интернете.
«Проблема ведь в самих датчиках. Если датчик не может работать при температурах ниже -15… -20 градусов, то какую программу вы в него не зашиваете, работать он не будет. И тут мы приходим к другому — каким образом этот автомобиль получил сертификат соответствия? Потому что любое другое европейское, американское или японское транспортное средство рассчитано на работу при температурах от +45…+50 градусов до -35… -40 градусов», — поделился собеседник 360.ru.
Он отметил, что в китайских автомобилях, вероятно, устанавливают датчики ненадлежащего качества, которые не способны работать в российских условиях. Осипов напомнил о случаях возгорания китайских автомобилей в морозы — причиной также стали некачественные комплектующие.
Однако есть и другая сторона — автовладельцы машин марки Exeed. Один из них рассказал 360.ru, что машина отличная и пригодная для эксплуатации в морозы.
«Все отлично. В -36 градусов ездил без проблем, причем на длительные расстояния, на 200 с лишним километров», — рассказал мужчина.