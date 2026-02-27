Сегодня 23:25 Китай «отобрал» у России оптоволокно: почему простой полимер подорожал и какими будут последствия Военный эксперт Живов: дефицит оптоволокна обусловлен тремя причинами 0 0 0 Фото: Rolf Vennenbernd/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Технологии

Россия

Китай

Цены

Китай в несколько раз поднял ценник на оптоволокно для покупателей из России, что связано с дефицитом на мировом рынке. Имеющихся запасов пока хватает. Каковы прогнозы на ближайшую перспективу, как скажется нехватка кабелей на простых россиянах и при чем тут спецоперация — в материале 360.ru.

Как выросли цены на оптоволокно из Китая Директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова рассказала РБК, что китайское оптоволокно подорожало почти втрое. Недавно оно полноценно заменило японское, а в России его использовали для производства волоконно-оптического кабеля (ВОК). «Китайский продукт не уступает по характеристикам японскому, но стоит дешевле, в том числе из-за сложностей с логистикой из Японии в условиях санкций», — подчеркнула она.

Фото: РИА «Новости»

Оптоволокно дорожает из-за мирового дефицита, пояснил «Ведомостям» гендиректор «Инкаба» Александр Смильгевич. Спрос спровоцировал интерес со стороны военной сферы, необходимо оптоволокно и технологическим компаниям, занятым в создании инфраструктуры искусственного интеллекта.

Закупленных запасов, по разным оценкам, хватит примерно на полгода-год, поэтому в России начали поиск альтернативных поставщиков. А ситуация сохранится напряженной минимум до 2027 года. Генеральный директор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов объяснил НСН, что последствия в том числе ощутят операторы связи: инвестиционные возможности затормозятся, строить и поддерживать сети станет труднее.

Фото: Arne Dedert/dpa / www.globallookpress.com

Почему возник дефицит оптоволокна Военный волонтер и эксперт Алексей Живов в комментарии 360.ru объяснил дефицит оптоволокна тремя причинами. «Во-первых, экспоненциальный рост спроса. Во-вторых, периодически в предприятия, которые производят это волокно, прилетают беспилотники противника. В-третьих, его закупает не только российская сторона, но и наш противник, в том числе и в Китае. И это тоже влияет на цену и доступность данного вида продукции», — сказал он. На ЛБС в зоне спецоперации плотной сетью из оптоволоконных линий закрыты те населенные пункты, за которые сейчас идут боевые действия — спрос большой.

Плюс с отключением системы Starlink бронированное оптоволокно можно использовать для организации высокоскоростной связи с возможностью передавать видеопоток. Оно [необходимо] не только для управления боевым дроном, но и для организации связи на линии боевого соприкосновения. Здесь у него много задач.

По качеству и российская, и китайская оптоволоконная нить, по словам Живова, примерно одинаковая. Но в России производство оптоволокна долгое время было ограничено по объему, сейчас он постепенно растет, хотя за потребностями фронта угнаться непросто.

Фото: РИА «Новости»

Одной из особенностей использования БПЛА на оптоволокне собеседник 360.ru назвал намотку на катушку и очень бережное к ней отношение.

«Неоднократно бывало, что, если упакованные в коробки дроны везут на ЛБС без должных мер безопасности, оптоволокно путается в катушке и происходит обрыв во время запуска. <…> Его надо очень бережно перевозить», — обратил внимание военный эксперт. С учетом того, что и у России, и у Украины сейчас достаточно средств РЭБ, оптоволоконные беспилотники стали одной из основных сил на линии боевого соприкосновения.

Фото: Sina Schuldt/dpa / www.globallookpress.com

Последствия подорожания оптоволокна Эксперт в цифровой технике и сервисах Сергей Вильянов отметил, что недавно километр качественного оптоволокна стоил порядка 10 тысяч рублей за километр, более простого — около трех тысяч. Рост цен он назвал неприятностью, но не проблемой: на фоне затрат по укладке таких кабелей их себестоимость не критична. «Нас может как-то подкосить увеличение цен на память. Напомню, что серверная память с конца прошлого года подорожала в 16 раз, и там действительно идут суммы совсем другого порядка. Поэтому из-за оптоволокна я бы переживал меньше всего», — сказал специалист.

Интересно Если раньше 32 гигабайта оперативной памяти стоили порядка 10 тысяч рублей, то теперь — 160 тысяч.

Вильянов добавил, что производителей этих комплектующих несколько — Тайвань, Китай и в том числе Соединенные Штаты. «Все чипы в основном тайваньского производства. Полного производства чипов памяти у нас нет вообще. Мы ее в любом случае вынуждены привозить», — заметил он.

Оптоволокно — достаточно простой в изготовлении полимер, а не бином Ньютона, сказал Вильянов. К тому же, все контракты по его поставкам долгосрочные. «Какой-то эффект это может оказать года через два-три, например. До того момента, может быть, опять подешевеет», — заключил собеседник 360.ru