Китай «отобрал» у России оптоволокно: почему простой полимер подорожал и какими будут последствия
Военный эксперт Живов: дефицит оптоволокна обусловлен тремя причинами
Китай в несколько раз поднял ценник на оптоволокно для покупателей из России, что связано с дефицитом на мировом рынке. Имеющихся запасов пока хватает. Каковы прогнозы на ближайшую перспективу, как скажется нехватка кабелей на простых россиянах и при чем тут спецоперация — в материале 360.ru.
Как выросли цены на оптоволокно из Китая
Директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова рассказала РБК, что китайское оптоволокно подорожало почти втрое. Недавно оно полноценно заменило японское, а в России его использовали для производства волоконно-оптического кабеля (ВОК).
«Китайский продукт не уступает по характеристикам японскому, но стоит дешевле, в том числе из-за сложностей с логистикой из Японии в условиях санкций», — подчеркнула она.
Оптоволокно дорожает из-за мирового дефицита, пояснил «Ведомостям» гендиректор «Инкаба» Александр Смильгевич. Спрос спровоцировал интерес со стороны военной сферы, необходимо оптоволокно и технологическим компаниям, занятым в создании инфраструктуры искусственного интеллекта.
Закупленных запасов, по разным оценкам, хватит примерно на полгода-год, поэтому в России начали поиск альтернативных поставщиков. А ситуация сохранится напряженной минимум до 2027 года.
Генеральный директор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов объяснил НСН, что последствия в том числе ощутят операторы связи: инвестиционные возможности затормозятся, строить и поддерживать сети станет труднее.
Почему возник дефицит оптоволокна
Военный волонтер и эксперт Алексей Живов в комментарии 360.ru объяснил дефицит оптоволокна тремя причинами.
«Во-первых, экспоненциальный рост спроса. Во-вторых, периодически в предприятия, которые производят это волокно, прилетают беспилотники противника. В-третьих, его закупает не только российская сторона, но и наш противник, в том числе и в Китае. И это тоже влияет на цену и доступность данного вида продукции», — сказал он.
На ЛБС в зоне спецоперации плотной сетью из оптоволоконных линий закрыты те населенные пункты, за которые сейчас идут боевые действия — спрос большой.
Плюс с отключением системы Starlink бронированное оптоволокно можно использовать для организации высокоскоростной связи с возможностью передавать видеопоток. Оно [необходимо] не только для управления боевым дроном, но и для организации связи на линии боевого соприкосновения. Здесь у него много задач.
По качеству и российская, и китайская оптоволоконная нить, по словам Живова, примерно одинаковая. Но в России производство оптоволокна долгое время было ограничено по объему, сейчас он постепенно растет, хотя за потребностями фронта угнаться непросто.
Одной из особенностей использования БПЛА на оптоволокне собеседник 360.ru назвал намотку на катушку и очень бережное к ней отношение.
«Неоднократно бывало, что, если упакованные в коробки дроны везут на ЛБС без должных мер безопасности, оптоволокно путается в катушке и происходит обрыв во время запуска. <…> Его надо очень бережно перевозить», — обратил внимание военный эксперт.
С учетом того, что и у России, и у Украины сейчас достаточно средств РЭБ, оптоволоконные беспилотники стали одной из основных сил на линии боевого соприкосновения.
Последствия подорожания оптоволокна
Эксперт в цифровой технике и сервисах Сергей Вильянов отметил, что недавно километр качественного оптоволокна стоил порядка 10 тысяч рублей за километр, более простого — около трех тысяч. Рост цен он назвал неприятностью, но не проблемой: на фоне затрат по укладке таких кабелей их себестоимость не критична.
«Нас может как-то подкосить увеличение цен на память. Напомню, что серверная память с конца прошлого года подорожала в 16 раз, и там действительно идут суммы совсем другого порядка. Поэтому из-за оптоволокна я бы переживал меньше всего», — сказал специалист.
Интересно
Если раньше 32 гигабайта оперативной памяти стоили порядка 10 тысяч рублей, то теперь — 160 тысяч.
Вильянов добавил, что производителей этих комплектующих несколько — Тайвань, Китай и в том числе Соединенные Штаты.
«Все чипы в основном тайваньского производства. Полного производства чипов памяти у нас нет вообще. Мы ее в любом случае вынуждены привозить», — заметил он.
Оптоволокно — достаточно простой в изготовлении полимер, а не бином Ньютона, сказал Вильянов. К тому же, все контракты по его поставкам долгосрочные.
«Какой-то эффект это может оказать года через два-три, например. До того момента, может быть, опять подешевеет», — заключил собеседник 360.ru