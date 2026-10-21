21 октября 2026 17:18 Как создают косметику на заводе «ЛАБ Индастриз» в Московской области Фото: 360.ru Технологии

Россия

Заводы

Продукты

Технологии

Косметика

Шампунь, гель для душа или краска для волос на полке магазина выглядят привычно. Но за привычным флаконом скрывается сложный высокотехнологичный процесс — от разработки формулы и подбора компонентов до производства, строгого контроля качества, сертификации, маркировки и логистики. Ведущая 360.ru Алина Засобина побывала на заводе «ЛАБ Индастриз» в Московской области и узнала, как устроено производство косметики изнутри.

От идеи до готовой формулы На заводе выпускают шампуни, бальзамы, гели для душа, муссы, пенки и краски для волос. Производство работает 20 лет, а его территория занимает 22 гектара. «Мы производим косметическую продукцию, у нас три технологии: краски для волос, аэрозольная продукция и жидкие средства — шампуни, бальзамы и гели для душа. Наши бренды — „Глисс Кур“, „Тафт“, „Сьесс“, „Палетт“, „Фа“ и другие. Это более 200 миллионов штук в год. У нас достаточно большой парк оборудования: 17 миксеров приготовления и 14 линий наполнения. Процесс автоматизации — довольно высокий, здесь нет предела совершенству. Есть и настоящие роботы», — рассказал директор филиала «ЛАБ Индастриз» в Ногинске Дмитрий Андросов.

Фото: 360.ru

Прежде чем сырье попадет в огромные производственные миксеры, будущий продукт создают в лаборатории. Здесь определяют его основные характеристики: внешний вид, цвет, аромат, текстуру и потребительские свойства. Важно не только получить нужную формулу, но и добиться того, чтобы ее можно было воспроизводить в промышленных объемах. «Все начинается с концепции, которую нам передают в виде четкого техзадания. Мы видим внешний вид, запах, цвет и потребительские характеристики, необходимые для продукта. После того как формула готова, подключается наш внутренний эксперт по подтверждению потребительских свойств, который оценивает эффективность полученных прототипов. Если результаты неудовлетворительны, мы начинаем доработку или переработку формулы, пока результаты не будут соответствовать полученному техзаданию», — поделилась менеджер по разработке продуктов Ксения Студенкова.

Фото: 360.ru

Полученный прототип переходит к следующему этапу — анализу эффективности. Специалисты оценивают, насколько продукт соответствует заданным параметрам, и при необходимости возвращают формулу на доработку. «Мы разрабатываем формулу, потом тестируем ее по физико-химическим и органолептическим показателям и доводим до идеала», — сообщила ведущий специалист по исследованию продуктов Мария Павловская. В лаборатории работают и с пигментами. Их добавляют в готовую базу, после чего специалисты измеряют, в частности, уровень pH и вязкость состава. Для красок дополнительно оценивают, как получившийся оттенок проявляется на волосах разной степени осветления.

Как рецепт превращается в продукт Когда формула утверждена, начинается промышленное производство. Компоненты подают в специальные миксеры, где из отдельных ингредиентов получается готовый косметический продукт.

Фото: 360.ru

Один из самых крупных аппаратов на заводе способен одновременно вместить до 10 тонн продукта. В зависимости от состава и технологии процесс приготовления может занимать несколько часов. При этом оборудование устроено так, чтобы свести к минимуму контакт продукта с внешней средой. На линии жидких продуктов производят шампуни и гели для душа. Здесь автоматизирован практически весь процесс: пустой флакон поступает на линию, наполняется готовым составом, после чего его вес проверяют, наносят маркировку и отправляют дальше на упаковку. За работой оборудования следят операторы и инженеры. Автоматическая система контролирует процесс и останавливает линию, если обнаруживает отклонение. «Наша система очень умная. Она останавливает рабочий процесс, когда происходит какая-либо ошибка. Мы исправляем ее за секунды, чтобы это никак не повлияло на производство», — подчеркнул оператор-наладчик Дмитрий Захаров.

Фото: 360.ru

При максимальной загрузке предприятие может выпускать около 20 миллионов единиц готовой продукции в месяц — примерно четыре миллиона в неделю.

От шампуня — к краске для волос На предприятии используют сразу несколько производственных технологий. Выпуск краски для волос отличается от производства шампуня и других жидких средств.

Фото: 360.ru

Компоненты для такой продукции могут проходить разные этапы и поступать с различных участков производства. Затем их объединяют в готовый набор и проверяют его соответствие заданным параметрам. «Здесь происходит раскрытие футляра, и комплектующие, которые мы производили в различных цехах, помещаются в него. Футляр попадает в весовую, там происходит контрольное взвешивание продукта. Это один из параметров, который отвечает за качество произведенной продукции. Также здесь наносится система „Честный знак“, печатается маркировка, дата и время производства продукта», — рассказал оператор-наладчик Дмитрий Данилов. Отдельное внимание уделяют составу продукции. В косметике используют консерванты, которые помогают предотвращать рост микроорганизмов и сохраняют микробиологическую стабильность продукта. На производстве используют только те консерванты, которые соответствуют требованиям ГОСТ. Что происходит с продуктом перед продажей Произведенная продукция отправляется в магазин не сразу. Готовая партия проходит контроль в лаборатории качества.

Фото: 360.ru

Специалисты проверяют целый ряд показателей, в том числе кислотность и вязкость. Один из обязательных параметров — уровень pH, который зависит от типа продукта и его назначения. «В зависимости от типа продукта параметры, понятное дело, варьируются. Но pH — это обязательный показатель», — заключила начальник лаборатории качества Наталия Аверина. Если показатели не совпали с нормой, партия не получает разрешения на дальнейшее движение. Специалисты выясняют причину отклонения, а производство принимает необходимые меры, чтобы попасть в требования спецификации. Не менее важна и упаковка. Она должна защищать продукт от внешних воздействий — света, воздуха и влаги, — а также быть удобной для потребителя. На упаковке обязательно указывают состав, срок годности, рекомендации по применению и необходимые предупреждения. Это помогает потребителям стать более осознанными и правильно использовать продукт.

Фото: 360.ru

На заводе уделяют внимание и экологичности упаковки. В портфеле «ЛАБ Индастриз» есть продукты с полностью переработанной упаковкой — например, у бренда «Фа». В составе некоторых продуктов доля ингредиентов натурального происхождения превышает 90%. Таким образом, привычный флакон шампуня или упаковки с краской для волос — это результат работы сразу нескольких подразделений: разработчиков, технологов, операторов, инженеров и специалистов лаборатории качества. От первой формулы до готового продукта косметические продукты проходят многоступенчатый путь, на каждом этапе которого контролируются их состав и безопасность.