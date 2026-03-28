От продакшена до проката: как работает новый кластер в «Сколкове»

Переехать в Москву с одним чемоданом, сняться у Люка Бессона, а затем создать собственный продакшен и презентовать проекты президенту. Путь Данилы Мотина — история амбиций, которые сегодня находят свое воплощение в «Сколкове».

Его компания Notellon Production стала одним из первых резидентов нового кластера видеоигр и анимации в Подмосковье. Для команды, которая за пять лет выросла из малого бизнеса в крупный, переезд сюда стал логичным шагом. Мотин назвал это возможностью серьезно реализовывать проект на разных его этапах.

То есть от буквально документального оформления проекта до его дальнейшего производства, проведения кастинга, озвучивания, просмотра полученных материалов в кинозале.

Новый кластер объединяет технологии и креатив. Здесь DMDF-студии соседствуют с аниматорами и разработчиками виртуальных миров. Иван Теплов, основатель компании Woltep, создает первую российскую метавселенную.

Свой офис он теперь может показывать клиентам, даже если те находятся на другом конце света. Иван создал точный цифровой двойник самого кластера.

То есть когда, например, люди только планируют приехать в кластер в виде игры, не знают, что это такое. Мы часто иностранным делегациям показываем, говорят: «А, это же целая инфраструктура!» То есть вы можете увидеть, что здесь доступно, что работает, что не работает. То есть, например, выставки повторить.

Цифровой двойник: как показывают кластер из любой точки мира

Цифровой двойник помогает резидентам удаленно проводить экскурсии и привлекать партнеров. Технологии давно вышли за рамки обычных развлечений. В повседневной жизни игры окружают нас везде, геймификация проникла даже в банковские приложения.

В «Сколкове» резиденты разрабатывают новую эпоху интернета, так называемый 3D-интернет. Uly-сайты будут выглядеть не словно списки или какие-то документы, а словно 3D-пространство с живыми объектами.

Соседство геймдева и анимации дает мощную синергию прямо на месте. Команды обмениваются контактами и питчат проекты во время совместных поездок в лифте.

3D-персонажи и геймдев: как создают цифровые бренды нового поколения

Студия Itsa Life делает 3D-персонажей для брендов, используя современные игровые движки. Команда создает героям визуал, наделяет их характером и прописывает легенды, рассказала главный исполнительный директор компании Роксана Бушкова.