От продакшена до проката: как работает новый кластер в «Сколкове»
Резидент «Сколкова» Мотин рассказал, как работает новый креативный кластер
Переехать в Москву с одним чемоданом, сняться у Люка Бессона, а затем создать собственный продакшен и презентовать проекты президенту. Путь Данилы Мотина — история амбиций, которые сегодня находят свое воплощение в «Сколкове».
Его компания Notellon Production стала одним из первых резидентов нового кластера видеоигр и анимации в Подмосковье. Для команды, которая за пять лет выросла из малого бизнеса в крупный, переезд сюда стал логичным шагом. Мотин назвал это возможностью серьезно реализовывать проект на разных его этапах.
То есть от буквально документального оформления проекта до его дальнейшего производства, проведения кастинга, озвучивания, просмотра полученных материалов в кинозале.
Данила Мотин
Метавселенная и кино в одном месте: новая цифровая реальность в «Сколкове»
Новый кластер объединяет технологии и креатив. Здесь DMDF-студии соседствуют с аниматорами и разработчиками виртуальных миров. Иван Теплов, основатель компании Woltep, создает первую российскую метавселенную.
Свой офис он теперь может показывать клиентам, даже если те находятся на другом конце света. Иван создал точный цифровой двойник самого кластера.
То есть когда, например, люди только планируют приехать в кластер в виде игры, не знают, что это такое. Мы часто иностранным делегациям показываем, говорят: «А, это же целая инфраструктура!» То есть вы можете увидеть, что здесь доступно, что работает, что не работает. То есть, например, выставки повторить.
Иван Теплов
Цифровой двойник: как показывают кластер из любой точки мира
Цифровой двойник помогает резидентам удаленно проводить экскурсии и привлекать партнеров. Технологии давно вышли за рамки обычных развлечений. В повседневной жизни игры окружают нас везде, геймификация проникла даже в банковские приложения.
В «Сколкове» резиденты разрабатывают новую эпоху интернета, так называемый 3D-интернет. Uly-сайты будут выглядеть не словно списки или какие-то документы, а словно 3D-пространство с живыми объектами.
Соседство геймдева и анимации дает мощную синергию прямо на месте. Команды обмениваются контактами и питчат проекты во время совместных поездок в лифте.
3D-персонажи и геймдев: как создают цифровые бренды нового поколения
Студия Itsa Life делает 3D-персонажей для брендов, используя современные игровые движки. Команда создает героям визуал, наделяет их характером и прописывает легенды, рассказала главный исполнительный директор компании Роксана Бушкова.
Это всегда исследования, коллаборация с клиентом, понимание четкой целевой аудитории, для кого мы создаем, кто его должен полюбить, какие он эмоции вызывает, какой у него характер. Мы создаем для каждого маскота легенду, или лор, как говорят видеогеймеры.
Роксана Бушкова
Переезд в хаб позволяет компаниям снизить финансовую нагрузку и направить ресурсы в разработку. Льготная аренда дает возможность экономить, а доступ к оборудованию мирового класса закрывает технические потребности.
В пресс-службе студии Ninsar.Games добавили, что кластер дает большой выбор технологических разработок. Например, есть 8К-кинотеатр, в котором можно отсмотреть созданный визуал в достаточно детальных подробностях.
В «Сколкове» формируют новую цифровую реальность и помогают выйти на зарубежные рынки. Важная часть работы — международный нетворкинг. За полгода резиденты провели бизнес-миссии в Японии, Южной Корее и Китае, где презентовали российские IT-решения на уровне профильных министерств.