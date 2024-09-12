Информация — новое золото. Сколько будет жить гидра IT-преступности
Адвокат Слащев: киберпреступность постоянно прогрессирует
В современном мире все чаще преступления перетекают из реальной жизни в цифру. А киберпреступность учится обходить те преграды, которые выставляют у нее на пути правоохранительные органы. Для владельцев бизнеса и руководителей юридических служб портал «Право.ру» совместно с адвокатским бюро «Коблев и партнеры» провел конференцию, на которой обсудили особенности правонарушений в Сети.
«Поскольку киберпреступность постоянно меняется, прогрессирует, как, в принципе, технологический прогресс, мы всегда должны давать общественное обсуждение этой теме. Появляются все новые и новые методы и способы совершения [преступлений]», — отметил руководитель практики цифрового права и киберпреступлений, адвокат Владимир Слащев.
При помощи цифровых технологий преступники сегодня не только выманивают значительные средства — они вовлекают людей в террористическую деятельность через Telegram-каналы и различные соцсети. И нередко жертвами вербовщиков становятся дети и подростки.
«Это очень пугает, потому что получается, что исполнителя — того, кто спровоцировал преступление, — задержали. А ведь у нас даже в законодательстве есть норма, которая говорит, что наказывают человек за вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетнего. Здесь никого не наказывают — только самого [ребенка]. И эта гидра продолжает существовать», — подчеркнула член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.
Современные цифровые технологии до неузнаваемости изменили не только общество, но и преступный мир. И уголовное законодательство оказалось архаичным и не готовым к подобным трансформациям. Яркий пример — криптовымогательство. И сегодня зачастую неясно, как квалифицировать подобные преступления, количество которых постоянно растет.
Доктор юридических наук, профессор МГЮА Константин Ображиев обратил внимание на тот факт, что их число выросло на 160%. Речь в том числе идет о вымогательстве при помощи специальных программ.
«Средняя сумма — 53 миллиона рублей. И новая тенденция: требуют выкуп не только за расшифровку, но и за нераспространение похищенных данных», — сказал он.
Сегодня информация стала новым золотом, и все чаще преступники пытаются украсть именно чужие тайны с помощью компьютерных технологий. Вопрос правовой квалификации подобных посягательств ставит перед юристами порой сложную задачу. Касается это не только бизнеса, но и участившихся случаев, когда в Сеть утекают интимные фотографии людей.
«Есть пара, у них семейные отношения, в том числе интимные. И он или она публиковали фотографию, где они оба. У меня всегда возникает вопрос — это тайна личная или семейная? Потому что если это семейная, то у него есть право использовать эту фотографию [как угодно], потому что она принадлежит [обоим партнерам]. Это как с машиной — нельзя похитить авто, которое находится в совместной собственности», — указала на спорные моменты эксперт Аналитического центра уголовного права и криминологии Мария Филатова.
В юридических лабиринтах IT-преступлений блуждать сегодня приходится и законодателям, и правозащитникам. И главное здесь — попытаться быть хотя бы на шаг впереди преступников.