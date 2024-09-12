В современном мире все чаще преступления перетекают из реальной жизни в цифру. А киберпреступность учится обходить те преграды, которые выставляют у нее на пути правоохранительные органы. Для владельцев бизнеса и руководителей юридических служб портал «Право.ру» совместно с адвокатским бюро «Коблев и партнеры» провел конференцию, на которой обсудили особенности правонарушений в Сети.

«Поскольку киберпреступность постоянно меняется, прогрессирует, как, в принципе, технологический прогресс, мы всегда должны давать общественное обсуждение этой теме. Появляются все новые и новые методы и способы совершения [преступлений]», — отметил руководитель практики цифрового права и киберпреступлений, адвокат Владимир Слащев.

При помощи цифровых технологий преступники сегодня не только выманивают значительные средства — они вовлекают людей в террористическую деятельность через Telegram-каналы и различные соцсети. И нередко жертвами вербовщиков становятся дети и подростки.

«Это очень пугает, потому что получается, что исполнителя — того, кто спровоцировал преступление, — задержали. А ведь у нас даже в законодательстве есть норма, которая говорит, что наказывают человек за вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетнего. Здесь никого не наказывают — только самого [ребенка]. И эта гидра продолжает существовать», — подчеркнула член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.