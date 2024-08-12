Гнаться за ноутбуком смысла нет. Когда стоит покупать новый гаджет

В преддверии нового учебного года цены на планшеты и ноутбуки стали расти. Техноблогер Валентин Петухов на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко рассказал, когда лучше планировать покупку техники и может ли один гаджет стать полноценной заменой другого.

«Думаю, что прямо перед 1 сентября гнаться за ноутбуком смысла нет. Уже где-то к середине осени начинаются скидки», — подчеркнул он.

Петухов напомнил о китайском Дне холостяков, который отмечают 11 ноября, и других крупных акциях, которые предполагают снижение цен на технику.

«Там, как правило, цены будут максимально низкими перед вторым всплеском подорожания — это уже новогодние праздники», — добавил собеседник 360.ru, назвав середину осени и начало зимы оптимальным временем для приобретения подобных товаров.

Планшет вместо ноутбука

На вопрос о том, может ли планшет стать достойной заменой ноутбуку, Петухов заметил, что сейчас действительно есть гаджеты, которые вполне способны выполнять функции лэптопа.

«Но, к сожалению, стоят они, как правило, достаточно дорого. Если мы говорим про самые доступные варианты на платформе Android, то там сделать те же самые задачи, что и на ноутбуке, будет сложнее. И нет того же самого программного обеспечения, есть нюансы. А те планшеты, которые превращаются в ноутбуки, стоят зачастую дороже этих самых ноутбуков. Поэтому я бы не рекомендовал планшетом заменить ноутбук. Это все-таки два разных устройства», — заключил он.

Почему растут цены на гаджеты

О подорожании ноутбуков на 10% к сентябрю сообщили «Известия» со ссылкой на источники на рынке электроники. Специалисты отметили, что цены в первую очередь могут вырасти на недорогие устройства — в том числе те, что родители приобретают школьникам и студентам к началу учебного года.

Причиной этому эксперты назвали рост цен на компьютерные комплектующие в мире. Увеличение стоимости жестких дисков и памяти вынуждает производителей пересматривать ценник на готовую продукцию.

К тому же, в России, по их данным, ситуацию обострили проблемы в расчетах с китайскими производителями и логистике.