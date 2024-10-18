Сегодня 13:14 Гарбузов: продукцию московских производителей представили на экспортном форуме 0 0 0 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Технологии

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В Центре международной торговли 14 октября прошел форум «Сделано в России», на котором столичные промышленники представили свои разработки. Его посетили больше шести тысяч участников из 90 стран мира. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Столичные промышленники при поддержке центра „Моспром“ продемонстрировали разработки в области аддитивного, механического и контрольно-измерительного оборудования, интерактивные учебные комплексы и другую продукцию», — добавил он. Гарбузов также отметил, что за первые полгода несырьевой неэнергетический экспорт в страны ШОС вырос на 8%, а ЕАЭС — на 5,5%.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Топливные клапаны Компания «ЛГ автоматика» представила клапан регулировки подачи топлива для оснащения газовой турбины, выдерживающий работу при температуре 400 градусов. Он способен заменить импортные образцы, не уступая им по характеристикам. «Наши клапаны применяют в новых ледоколах и плавающих атомных станциях. Также создаем продукты для перехода к новым системам АСУТП. К продукции компании проявляют интерес страны СНГ, Ближнего Востока, Африки и другие», — заявил гендиректор компании Михаил Зилонов.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Выявлять и визуализировать скрытые дефекты Научно-производственный центр «Эхо+» продемонстрировал собственный ультразвуковой многоканальный дефектоскоп для атомных электростанций и предприятий нефтегазовой отрасли. «[Он] позволяет выявлять и визуализировать скрытые дефекты сварных соединений толщиной до 350 миллиметров с учетом определения реальных параметров дефектов, их характера и остаточного ресурса», — рассказал гендиректор центра Алексей Вопилкин. Продукция компании используется не только в России, но и за рубежом.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Торговая экспансия и сенсорные гаджеты Компания «Некс-Т» показала интерактивный комплекс NextPanel со встроенной камерой и индукционной системой для инклюзивного образования. Он оснащен сенсорным экраном последнего поколения и может использоваться во многих учреждениях, включая образовательные. Продукцией интересуются и за границей. «В рамках форума были проведены переговоры с представителями Ирана и Сербии, планируем продолжить расширение продуктовой экспансии на рынки дружественных стран», — отметил гендиректор компании Владимир Крикушенко. С 2022 года столичные производители при поддержке государства и правительства Москвы находят новых покупателей за рубежом. В частности, им помогают цифровая платформа «Мой экспорт» и центр «Моспром».