Фейк: Telegram начал предупреждать пользователей об ограничении работы аккаунтов

Пользователям Telegram стали приходить сообщения якобы от службы безопасности мессенджера. В них владельцев аккаунта предупреждали об ограничении его работы из-за мошеннических действий учетной записи.

Фейк

В Сети стали распространять мошенническую схему, которая позволяет злоумышленникам красть данные российских пользователей Telegram. В мессенджере появился аккаунт «Советы по безопасности», через который людям рассылают предупреждение о якобы блокировке аккаунта из-за мошеннических действий с учетной записью и просят перейти по ссылке в системный центр. В случае перехода по ссылке требуют ввести номер телефона, пароль и код подтверждения из СМС. В результате аккаунт оказывается у мошенников.

Правда

По мнению специалистов «Лаборатории Касперского», схема основана на фишинге, то есть главная цель мошенников — под любым предлогом заставить пользователя пройти по ссылке. При этом учетная запись «Советов по безопасности» не похожа на служебные уведомления мессенджера, ее можно заблокировать, как и любого другого пользователя.

Старший контент-аналитик компании Татьяна Куликова призвала не переходить по ссылкам от сомнительных аккаунтов и не вводить свои данные на неизвестных сайтах.

Руководитель направления аналитических исследований в компании Positive Technologies Ирина Зиновкина рассказала, что подобные схемы опасны не только кражей аккаунта, но и денег и конфиденциальной информации.

Мошенники часто используют различные предлоги, чтобы выманить информацию: подтверждение учетной записи, обновление ПО, руководства по безопасности, нарушение в работе почтовых служб и уведомления об истечении срока действия пароля.

Таким образом, информация о том, что служба безопасности мессенджера Telegram рассылает пользователям предупреждение об ограничении работы аккаунта в связи с мошенническими действиями учетной записи, недостоверна. В действительности рассылки производят злоумышленники посредством частного аккаунта, не имеющего отношения к службам безопасности мессенджера. Пользователей вводят в заблуждение касательно блокировки аккаунта и выманивают личные данные.

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