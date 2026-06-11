Фейк: стоимость электроники в России вырастет на 50% из-за технологического сбора

В Сети появилась информация о предстоящем резком повышении стоимости электроники в России до конца года из-за введения технологического сбора. Сообщения оказались недостоверными.

Фейк

Некоторые паблики и каналы распространили информацию, что введение технологического сбора приведет к повышению цен на электронику на 40-50% к концу этого года. Почти все они ссылались на репортаж телеканала «Москва 24», а именно — подводку ведущего к репортажу об отсрочке введения технологического сбора.

Правда

Ведущий перед материалом корреспондента недвусмысленно связывает технологический сбор и удорожание электроники к концу года на 40-50%. При этом в самом репортаже ни автор, ни эксперты не связывают эти два факта напрямую.

Эксперт в сфере мобильных технологий Эльдар Муртазин прямо говорит, что технологический сбор — это лишь один из многих факторов, которые ведут к удорожанию техники. Среди основных Муртазин назвал рост стоимости комплектующих. По его расчетам, электроника подорожает минимум на 40%, причем в любой валюте — долларах, евро, юанях, то есть на всех рынках.

Далее в самом репортаже говорится о размере сбора — 500 рублей на ноутбуки, 250 рублей — на смартфоны, 100 рублей — для домашних радиотелефонов. Отмечается, что введение техсбора приведет к цепочке повышений и 250 рублей сбора при ввозе смартфона превратятся в дополнительные 700 рублей на полке для конечного покупателя.

Крупные зарубежные СМИ подтверждают глобальный тренд на удорожание электроники. Французская газета Le Monde отмечала, что явление уже получило название RАМагедон, или RАМпокалипсис.

Причинами стали сочетанием глобальной гонки за искусственным интеллектом, а также энергокризисом и нарушением цепочек поставок, вызванных конфликтом США и Израиля против Ирана.

С января по май цены на ноутбуки, компьютеры и планшеты подорожали на 6,34%. Такие данные привел Французский национальный институт статистики и экономических исследований.

Даже в декабре 2025 года американский деловой информационный канал CNBC давал прогноз на повышение цен на смартфоны.

Основной причиной роста тогда называли дефицит чипов на фоне повышенного спроса со стороны ИИ-индустрии. Тогда, в конце года, специалисты прогнозировали на 2026-й падение продаж в штуках на 2,1% при более ранних прогнозах на слабый рост. По подсчетам экспертов CNBC предполагалось, что средняя цена в 2026 году вырастет почти на 7%. Канал привел аналитику компании Counterpoint, согласно которой только в 2025 году стоимость недорогих смартфонов из-за дефицита чипов выросла на 20-30%, а средний и высокий классы подорожали на 10-15%. При этом ко второму кварталу 2026 года обещали рост стоимости чипов на 40%, что должно было привести к удорожанию смартфонов еще на 8-15%.

Таким образом, информация о том, что цены на электронику в России к концу года вырастут на 40-50% из-за введения техсбора, является недостоверной.

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