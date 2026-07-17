Авторы анонимных телеграм-каналов напугали россиян «тотальной зачисткой» смартфонов от сервисов VK после удаления приложений из магазина Google Play. Но у владельцев гаджетов с системой Android остались возможности установки необходимых программ из других магазинов.

Фейк

Россиян ждет «тотальная зачистка» смартфонов с удалением всех приложений сервисов VK. Такой панический вброс опубликовали несколько телеграм-каналов.

Правда

Холдинг VK объявил, что все уже установленные сервисы на смартфонах россиян продолжат работать в обычном режиме после исчезновения из Google Play. Дистанционное удаление уже установленных приложений невозможно.

Более того, для установки и обновления приложений владельцы гаджетов могут воспользоваться магазинами RuStore, Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Get Apps и другими магазинами для Android.

Владельцы гаджетов Apple после удаления сервисов VK из App Store также могут продолжить использование уже установленных приложений на iPhone и iPad. Удаление из магазина на их работу не повлияло. Но лучше отключить автоматическую сгрузку, чтобы операционная система не удалила установленные программы.

Для тех, кто не успел установить приложения, альтернативой станет веб-версия. Для этого достаточно открыть сайт через браузер Safari и по кнопке со стрелкой сохранить приложение на домашний экран.

Продвинутые пользователи могут установить VK через IPA-файлы с помощью AltStore, Sideloadly или iMazing, хотя это требует переподписки каждые семь дней и осторожности при выборе источников.

Для усиления независимости от внешних факторов компания завершила перевод социальной сети «ВКонтакте» на единый домен vk.ru, который работает на российской инфраструктуре, не зависит от зарубежных сервисов и сохраняет пользователям полный доступ ко всем сервисам платформы вне зависимости от внешних факторов.

Для пользователей ничего не изменилось: аккаунты, настройки, контент и все возможности остались прежними, им лишь предлагается обновить закладку на vk.ru. Этот шаг наглядно демонстрирует, что VK не только продолжает полноценно работать, но и целенаправленно создает автономную экосистему, способную функционировать независимо от западных платформ.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.