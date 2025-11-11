Фейк: Россию отключат от мирового интернета

Новость о том, что власти отключат Рунет от глобальной сети, оказалась фейком

В случае выявления вмешательства в выборы 2026 года Россию якобы отключат от глобального интернета. Тему широко обсуждают в Сети после интервью первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

В Сети распространяется информация о том, что Россию могут отключить от глобального интернета в случае вмешательства в выборы в 2026 году. Основанием для этого якобы являются поправки, вступающие в силу с 1 марта 2026 года и дающие Роскомнадзору «ручной контроль» над Рунетом. Ведомство сможет перенаправлять трафик, менять маршруты, включать фильтры, а при угрозах полностью изолировать российский сегмент Сети.

Тема отключения российского сегмента интернета широко распространилась после интервью первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы «Газете.ru».

В беседе с изданием парламентарий не исключил, что Рунет могут отключить от мировой сети в случае вмешательства в парламентские выборы — 2026. Чепа напомнил, что попытки влиять через интернет на выборы были: атаки на ДЭГ и на центральную избирательную комиссию, но их удалось предотвратить.

Депутат уверен, что количество атак в 2026 году будет увеличиваться. Основную роль будет играть интернет. В связи с этим, по мнению депутата, интернет в России, возможно, придется останавливать.

Правда

Информацию об отключении России от глобальной сети практически сразу опровергли. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что отключение российского сегмента интернета от зарубежных сервисов не планируется. Об этом парламентарий заявил ТАСС.

«Ни о каком отключении российского сегмента от зарубежных сервисов речи не идет. Да, действительно, мы каждую выборную кампанию — и федеральную, и региональную — сталкиваемся с огромным количеством DDoS-атак и так далее, но мы научились их купировать и умеем отделять вредоносный контент от полезного. И в этом смысле есть уверенность в том, что мы и впредь будем действовать так же избирательно для того, чтобы те привычные, скажем так, иностранные ресурсы, которыми пользуются россияне, оставались у них в постоянном доступе», — заявил депутат.

Боярский пояснил, что недавнее постановление правительства о правилах управления сетью связи общего пользования — не первый документ, который был принят для реализации закона 2019 года, направленного на обеспечение надежной работы российского сегмента интернета.

«Просто освежается свод правил через определенные промежутки времени», — сообщил депутат.

Он напомнил, что закон был принят в 2019 году для того, чтобы защитить российский сегмент от «попытки, например, его отключения извне».

«Были приняты все необходимые технические решения, которые тестируются, проводятся учения на предмет готовности к отражению различного рода атак и угроз», — сказал парламентарий.

Постановлением правительства, принятым в октябре, утверждены новые правила централизованного управления сетью связи общего пользования. Документ вступит в силу с 1 марта 2026 года, до этого действуют правила с тем же названием, утвержденные в 2020 году. При этом стоит отметить, что в самом правительстве считают отключение от глобальной сети нежелательным сценарием и видят в этом угрозу для безопасности.

Невозможность передачи информации и соединения между пользователями на территории России и иностранных государств даже включили в перечень видов угроз устойчивости и безопасности интернета.

Таким образом, информация о том, что в случае вмешательства в выборы в России в 2026 году власти отключат Рунет от глобальной сети, является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.