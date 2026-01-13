Фейк: Россию отключат от интернета 1 марта 2026 года

Ряд телеграм-каналов и администраторов пабликов в социальных сетях вбросили сообщения о полном отключении интернета в России 1 марта 2026 года. Количество публикаций выросло после публикации постановления правительства о правилах по противодействию угрозам средств связи и функционирования интернета, которые вступят в силу в первый весенний месяц.

Фейк

Правительство России предоставило Роскомнадзору право на полное отключение связи и интернета с 1 марта. Такие сообщения появились в телеграм-каналах . В пабликах социальных сетей авторы вброса действовали более тонко. Они опубликовали сообщения обеспокоенных граждан , которые заявили, что не смогут оформить пособия после отключения интернета с 1 марта.

Правда

Никаких нормативных актов о полном отключении интернета в России с 1 марта 2026 года не существует. Цель вброса — нагнетание напряжения в обществе.

Действующие сейчас программы и законы, регулирующие цифровую инфраструктуру, направлены прежде всего на защиту Сети от внешних угроз в виде хакерских атак.

Свой вброс авторы фейка привязали к публикации постановления правительства, утверждающего правила централизованного управления интернетом, который вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Документ предусматривает 12 различных мер по нейтрализации угроз для устойчивой работы интернета и связи, включая перенаправление трафика, проведение организационно-технических мероприятий для восстановления работоспособности сетей, а также использование средств информационной защиты в сети связи общего пользования.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский еще в ноябре заявлял, что ни о каком отключении российского сегмента интернета от зарубежных сервисов не идет.

«Мы каждую выборную кампанию — и федеральную, и региональную — сталкиваемся с огромным количеством DDoS-атак и так далее, но мы научились их купировать и умеем отделять вредоносный контент от полезного. И в этом смысле есть уверенность в том, что мы и впредь будем действовать так же избирательно», — подчеркнул он.

Боярский добавил, что развитие цифрового суверенитета России не предусматривает пути Китая, где доступ к иностранным площадкам закрыт полностью.

«Мы всегда были открыты к развитию цифровых сервисов на нашей территории», — пояснил депутат, пояснив, что это принципиально другой подход к развитию цифровых сервисов.

Специалист в сфере защиты информации Алексей Горелкин добавил, что предложенная правительствам мера предусматривает защиту от масштабных кибератак, которые грозят крупными техногенными сбоями.

По его словам, Роскомнадзор получит право изолировать подвергающиеся атаке ресурсы в упрощенном порядке.

«Есть суверенный интернет — это когда мы в случае необходимости можем какие-то вещи выключить, при этом все внутри страны будет работать, но внешние сервисы будут временно недоступны. При необходимости они могут быть опять-таки доступны», — отметил Горелкин.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа допустил изоляцию российского сегмента интернета при попытке вмешательства в парламентские выборы 2026 года.

Первый заместитель председателя думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства Михаил Делягин не согласился с коллегой. По его словам, меры по блокировке работы западных интернет площадок Роскомнадзор может инициировать только при катастрофической угрозе государственного масштаба. По его словам, сейчас такой сценарий для России маловероятен.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.