Фейк: россиянам ограничат скорость интернета через «Госуслуги»

Данные о контроле скорости интернета для россиян через «Госуслуги» опровергли

В России якобы решили контролировать скорость интернет-соединения через «Госуслуги»: ее смогут занизить или вовсе отключить доступ в Сеть. Информацию об этом начали активно распространять в Telegram.

Фейк

В Сети распространяют информацию о том, что власти планируют запустить сервис для измерения скорости интернета на портале госуслуг. Ожидается, что его введут в эксплуатацию до конца года. Результаты замеров будут направляться в Минцифры. В публикациях утверждают, что это поспособствует контролю скорости Сети в стране — вплоть до блокировки.

Правда

Данная информация недостоверна. Действительно, на портале госуслуг появится сервис для проверки скорости интернета, однако данный инструмент является мониторинговым и не имеет отношения к блокировкам или замедлению работы Сети.

Уже в декабре в приложение «Госуслуги» встроят новый сервис для проверки скорости интернета, работающий на отечественном ПО «Мегабитус». Как сообщил «Известиям» источник, близкий к Минцифры, это будет первый подобный измерительный инструмент на государственном портале.

Функционал для измерения скорости интернета реализуют на основе отечественного программного обеспечения «Мегабитус», которое интегрируют в платформу портала.

С помощью этого сервиса абоненты смогут самостоятельно тестировать скорость подключения и показатель задержки отклика (ping) прямо с мобильных устройств.

Как сообщили изданию в пресс-службе МТС, использование российского аналога имеет значение как для органов власти, так и для бизнеса и пользователей. В компании также отметили, что ключевыми требованиями к сервису являются точность измерений и достоверность предоставляемых данных.

В пресс-службе МегаФона 360.ru пояснили, что компания приветствует инициативы, направленные на повышение прозрачности и объективности оценки качества связи.

«Появление подобных системных сервисов поможет не только оценить параметры соединения, но и стать дополнительным источником аналитики, позволяющим принимать решения для развития цифровой инфраструктуры. Мы открыты к взаимодействию со всеми платформами, которые работают над повышением качества и доступности интернет-услуг», — подчеркнули представители оператора.

Новый сервис измерения скорости приходит на смену Speedtest американской компании Ookla, который был заблокирован в июле 2025 года. По информации Роскомнадзора, сервис Speedtest заблокировали, так как он собирал сведения о структуре российской сети связи, параметрах ее узлов и их работоспособности.

В ведомстве пояснили, что такую информацию можно использовать для планирования и проведения кибератак на элементы сетей связи, а также на подключенные к ним организации и предприятия.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.