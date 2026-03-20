Фейк: Роскомнадзор заблокирует МАХ из-за активности мошенников

Роскомнадзор якобы решил постепенно заблокировать MAX из-за активности мошенников. Новости об этом разошлись после того, как замначальника полиции Екатеринбурга рассказал, что зарубежные аферисты уже освоили национальный мессенджер.

Фейк

В Сети распространяется информация о том, что Роскомнадзор будет постепенно блокировать мессенджер МАХ из-за активности в ней мошенников. В качестве подтверждения к постам приложен снимок экрана с заголовком статьи, в которой говорится, что «МВД бьет тревогу: мошенники из-за рубежа уже освоили национальный мессенджер».

Под заголовком идет пояснение, что якобы «надежды на то, что блокировка Telegram очистит интернет от криминала, рассыпались в прах, так как мошенники оказались быстрее государственных запретов и уже вовсю обживают национальный мессенджер МАХ».

Правда

Информация о подготовке к блокировке мессенджера МАХ со стороны Роскомнадзора является фейком. На официальном сайте Роскомнадзора (rkn.gov.ru) нет никаких новостей и заявлений о блокировке или замедлении МАХ по причине мошенничества или порнографии на 20 марта 2026 года.

Посты в соцсетях о блокировке распространяют без каких-либо ссылок на официальные источники, а это типичный признак фейка. Роскомнадзор не только не планирует блокировать МАХ, а, наоборот, буквально два дня назад признал мессенджер соцсетью.

В связи с этим, ведомство начало регистрацию каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков.

Напомним, что владельцы подобных страниц обязаны направлять данные о себе в ведомство с 1 ноября 2024 года (пп. 1 п. 1.1 ст. 10.6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). Сведения попадают в соответствующий реестр.

В РКН отметили, что владельцы страниц в соцсетях, достигших этого показателя, получили возможность верифицировать профиль с помощью отметки «А+». Она повышает доверие рекламодателей и позволяет собирать донаты. При этом на страницах с аудиторией более 10 тысяч человек, которых нет в реестре, нельзя публиковать рекламу и делать донаты. Другим каналам запрещено делиться появившейся в них информацией.

В свою очередь, MAX теперь должен самостоятельно мониторить и удалять запрещенный контент (экстремизм, фейки), организовывать прием жалоб и ежегодно отчитываться перед РКН.

Для оформления фейка про блокировку соцсети МАХ взяли снимок экрана со статьи издания «Баймакский вестник», зарегистрированного в башкирском городе Баймак.

В ней говорится, что замначальника полиции Екатеринбурга Андрей Ершов на встрече с депутатами заявил, что мошенники очень быстро, в течение пары дней, сменили платформу для совершения мошеннических звонков.

«Мошенники в основном используют мессенджеры, звонят с несуществующих телефонных номеров Российской Федерации. Как только одно приложение блокируется, они переходят в другое. Блокируется другое, мошенники находят третье. Да, после блокировки наступает период затишья, когда мошенники перестраиваются. Но они всегда находят новые способы добраться до жертвы. Например, уговаривают скачать на телефон вирусную программу», — рассказал Ершов.

Эксперты по безопасности советуют не расслабляться: смена платформы не означает смену тактики. Если вам звонят в MAX и представляются сотрудниками банка или полиции — это те же самые люди, что вчера писали вам в Telegram. По мнению Ершова, единственный способ защиты от мошенников — постоянные профилактические беседы с гражданами, начиная с поквартирных обходов до организации встреч в школах и на рабочих местах.

Таким образом, информация о том, что Роскомнадзор будет блокировать мессенджер МАХ, не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.