Фейк: реакторы «чернобыльского» типа продолжили работу на российских АЭС | 360°

Технологии 27 апреля 2024, 13:47 Фейк: реакторы «чернобыльского» типа продолжили работу на российских АЭС Реакторы российских АЭС оснастили системой безопасности после аварии в Чернобыле РИА «Новости»

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Часть российских атомных электростанций продолжили работать на реакторах большой мощности канального типа (РБМК-1000). Точно такой же привел к взрыву на станции в Припяти в 1986 году. Но повторение чернобыльской катастрофы сегодня невозможно. Современные станции имеют отличные системы безопасности, а все реакторы прошли модернизацию.

Фейк

О продолжении использования реакторов «чернобыльского» типа на российских атомных электростанциях в комментарии НСН заявил бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.

По его словам, весь мир уже отказался от подобных систем, так как они изначально не предназначались для производства электроэнергии.

Правда

Причиной аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС изначально называли человеческий фактор. Обслуживающие реактор сотрудники нарушили правила и инструкции проведения испытаний. Сама конструкция системы не имела никакой защиты от ошибки, что привело к серьезной аварии.

После взрыва на станции системы безопасности на АЭС всего мира усовершенствовали, чтобы исключить влияние человеческого фактора.

В заключении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по расследованию аварии на Чернобыльской АЭС говорится, что персонал станции не знал об особенностях реактора. Это сняло вину с сотрудников.

Системы управления оставшихся в работе реакторов РБМК-1000 за последние почти 40 лет пережили большое количество модернизаций.

Еще в 1988 году их перевели на другой тип топлива, поменяли резервную систему охлаждения и довели резервное питание систем безопасности до трех.

Принятые меры сняли с реакторов РБМК-1000 звание «чернобыльские». Международная комиссия, куда вошли специалисты из России, Великобритании, Швеции, Финляндии и США, признала безопасность реакторов.

Безопасность работы АЭС, работающих на РБМК-1000, подтверждали и последующие проверки международных структур, работающие в ядерной энергетике.

Постепенно российские АЭС начали переводить на новые системы. Сейчас в эксплуатации находятся 24 водо-водяных энергетических реактора ВВЭР и КЛТ, а также два реактора на быстрых нейтронах.

Таким образом, информация о том, что на атомных станциях работают реакции «чернобыльского» типа, недостоверна. Их давно модернизировали и оснастили современной системой безопасности. Проверка международных комиссий и организаций из сферы ядерной энергетики угрозы в них не увидела.

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