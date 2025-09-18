Фейк: по всей России начнут отключать интернет на неделю или выходные

В Сети активно обсуждают, что в Госдуме сообщили о планах отключить интернет по всей России на неделю или выходные. По мнению парламентариев, это поможет сохранить нервы и деньги граждан. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

Российское общество всколыхнула новость о том, что в Госдуме предложили периодически отключать в России доступ к интернету на период до недели или на выходные. Такое мнение выразил депутат Николай Арефьев. Парламентарии обеспокоены тем, что граждане чрезмерно много времени проводят перед экранами или со смартфонами в руках, что приводит к потере зрения, здоровья в целом и даже денег.

Правда

На самом деле основой резонансной новости послужило интервью депутата Николая Арефьева изданию «Абзац».

«В настоящее время интернет приносит больше вреда, чем пользы. Я понимаю, что для работы мне, например, интернет нужен для того, чтобы собрать необходимую информацию или найти подходящие материалы. Это все очень удобно, быстро — и все хорошо. Однако дело в том, что, мне кажется, на 70% интернет используется для вреда своему собственному здоровью, потому что люди сидят там часами, сутками, годами, портят себе зрение и нервы. Игроманией, например, занимаются миллионы человек, причем они не просто играют, а делают это на деньги. Эта самая игра доводит людей до сумасшедшего дома. Международная организация здравоохранения обеспокоена, потому что интернет способствует психологическим расстройствам людей. Поэтому тут, наверное, надо на целые недели отключать или [делать это] по выходным дням, чтобы люди отдохнули», — сказал он.

На материал издания «Абзац» отреагировали в СПЧ. Сетевое издание «Говорит Москва» получило комментарий члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Владимира Иконникова.

Правозащитник заявил, что россиянам нужно оставить право, чтобы они самостоятельно принимали решения по ограничению. Иконников считает, что если запрещать интернет, прикрываясь благородной целью защитить зрение, то имеет смысл комплексный подход, который приведет к дополнительным запретам, так как вред зрению может приносить не только интернет, даже не сам интернет, а экраны компьютеров, смартфонов или телевизоров.

Правозащитник выразил мнение, что идея с отключением интернета на неделю или выходные — это частное мнение одного депутата, так как документов на официальном сайте с такой инициативой не зарегистрировано.

На скандальную новость отреагировал и сам депутат Арефьев. В беседе с журналистами сетевого издания «Инфо24» он опроверг информацию о том, что выступил с инициативой отключать россиянам интернет на неделю или выходные. По словам депутата, речь шла лишь о кратковременном отдыхе от всемирной паутины, и сама идея принадлежала корреспондентам «Абзаца», а не ему.

«Речь шла о том, чтобы хотя бы на час в день отключать интернет, чтобы люди не напрягали свое зрение и мозги. Журналисты просто занимаются словотворчеством. Я не предлагал полностью лишать россиян возможности работать в интернете, а просто дать отдохнуть. Это предложили корреспонденты, а я ответил, что, если отключать доступ на час в день, никаких катаклизмов не случится», — сказал парламентарий.

Николай Арефьев не отрицает вред здоровью, который может наносить долгое пребывание в глобальной сети, однако ограничивать полностью доступ к информации, по словам парламентария, нельзя.

Таким образом, информация о том, что в Госдуме предложили отключать доступ в интернет для сохранения здоровья и материальных средств граждан, является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.