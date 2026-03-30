Фейк: московских студентов обязали выйти на митинг-концерт за блокировку интернета

В Москве студентов не сгоняли на митинг-концерт в поддержку блокировки интернета

Студентов в Москве якобы обязали выйти на митинг-концерт в поддержку блокировки интернета. Источником постов стала статья в сатирическом издании «Панорама». Украинские ЦИПсО подхватили повод и снабдили разными подробностями для правдоподобности.

Фейк

В Сети появилась информация о том, что в Москве студентов обязали посетить митинг-концерт в поддержку блокировки интернета. В частности, телеграм-канал «Полуавтобия» написал, что об этом сообщили подписчики из Университета мировых цивилизаций имени Жириновского.

Студентов якобы просили прийти на концерт на «Навка-Арену» в районе станции метро «Терехово» к 20:00 в воскресенье, 29 марта, обещая освободить от занятий на первые две пары в понедельник.

Правда

На самом деле, никаких концертов в поддержку блокировки интернета в России не проводится. В том же посте телеграм-канала «Полуавтобия» есть еще один скриншот, якобы пересланный от студентов, которых заставляют идти на концерт в воскресенье. Там уже говорится, что уже спонтанный митинг-концерт намечен на 17:25 29 марта на Красной площади.

Причем источником информации указан телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина. Но в соцсетях столичного градоначальника никаких новостей о спонтанных митингах-концертах на Красной площади нет.

Новость о концерте в поддержку блокировки интернета опубликовало сатирическое издание «Панорама». В описании к статье стоит предупреждение: «Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями».

Неправдоподобность публикации про митинг-концерт становится очевидной почти с первых строк. В частности, заставляет насторожиться подозрительный возраст молодежного функционера, который организовал мероприятие: «Инициатором проведения мероприятия выступил глава Госкоммолодежи 61-летний Виталий Курдюмов, обратившийся с соответствующим предложением в мэрию столицы».

Украинские и антироссийские телеграм-каналы ухватились за повод, хоть и не существующий, и наклонировали похожих новостей про спонтанный митинг-концерт, но уже с изменением некоторых деталей, вроде места проведения. Также украинские ЦИПсО постарались добавить всяких подробностей, наподобие освобождения от занятий для студентов на следующее утро, для пущей правдоподобности.

Что больше всего должно заставить насторожиться при прочтении подобных новостей и возможном желании присоединиться к концерту ради развлечения. В описании мероприятия было четко написано «спонтанный митинг-концерт». Спонтанный, значит, не организованный по правилам, читай «несанкционированный». Участие в несанкционированных митингах же — затея не самая благодарная.

За участие в несанкционированном митинге может грозить штраф до 300 тысяч рублей. В случае беспорядков количество возможных сценариев значительно увеличивается, а ответственность за противоправные действия наступает с 14-16 лет.

Законодательство предусматривает серьезные меры ответственности за следующие действия:

Наличие судимости или постановка на учет в полицию способны разрушить блестящие перспективы и усложнить судьбу, закрыть для подростка и для любого молодого человека путь к хорошему образованию и успешной карьере в будущем. Поэтому важно обращать внимание на подозрительные призывы к массовым мероприятиям и трезво оценивать необходимость участия в них.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.