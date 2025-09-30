Фейк: мессенджер MAX отключат от «Госуслуг» из-за критических уязвимостей

Информация о том, что MAX отключат от «Госуслуг», оказалась недостоверной

Мессенджер MAX якобы могут отключить от «Госуслуг» из-за серьезных уязвимостей в его работе. Информация об этом появилась в некоторых Telegram-каналах. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

В Сети распространилась информация о том, что мессенджер MAX из-за критических уязвимостей планируют отключить от сервиса «Госуслуги». Причиной тому стали взломы и кибершпионаж.

Правда

На самом деле, никакого отключения не планируется. Одним из ареалов наибольшего распространения подобных слухов стал Дагестан. Посты активно распространялись в местном сегменте социальных сетей.

«Информация о готовящемся отключении национального мессенджера MAX от портала „Госуслуги“ не соответствует действительности. Национальный мессенджер MAX отвечает всем современным требованиям безопасности, являясь надежным и удобным инструментом для безопасной коммуникации между гражданами и органами власти», — прокомментировали в Минцифры.

Министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов также призвал жителей региона ориентироваться исключительно на проверенные официальные источники и не поддаваться распространению непроверенных слухов, которые могут сеять панику и недоверие к цифровым сервисам, призванным облегчить взаимодействие граждан с государством.

Чиновник также добавил, что министерство цифрового развития Республики Дагестан продолжает работу над развитием и совершенствованием цифровых сервисов, обеспечивая их безопасность и удобство для пользователей. Что касается мессенджера MAX, то его постоянно совершенствуют с точки зрения безопасности.

К примеру, в середине августа было серьезное обновление, в частности, появилась кнопка «Пожаловаться», с помощью которой пользователи смогут моментально передавать жалобы в центр безопасности. Чтобы воспользоваться ей, необходимо зайти в чат с пользователем, нажать и удерживать сообщение, содержащее вредоносную информацию, выбрать «Пожаловаться», указать причину жалобы и нажать кнопку «Отправить».

Каждое обращение будет оперативно обрабатываться специалистами. Центр безопасности может фиксировать спам, оскорбления, фишинг и попытки социальной инженерии.

Кроме того, в мессенджере появится специальный безопасный режим, который позволит настраивать приватность аккаунта. Благодаря этому пользователи смогут скрывать профиль от поиска по номеру телефона, блокировать входящие вызовы от незнакомых, а также отключать приглашения в чаты.

Аудитория мессенджера растет очень быстрыми темпами и, конечно, становится интересна мошенникам. MAX стал мишенью для серьезной информационной атаки, об этом рассказал генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак на заседании Общественного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

По словам главы «Диалога», с 11 июля по 20-е числа сентября 2025 года было выявлено 27 фейков и 95 тысяч их копий, а суммарный охват фейкового контента составил около 230 миллионов просмотров.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.