Фейк: мессенджер МАХ следит за пользователями VPN-сервисов

MAX не следит за IP-адресами пользователей, выискивая, кто пользуется VPN

Мессенджер MAX якобы следит за IP-адресами пользователей, выискивая, у кого стоит VPN. Тема получила развитие после публикации статьи о «проверке».

Фейк

На портале habr.com появился материал от @runetfreedom, который утверждает, что в мессенджер МАХ встроили инструменты отслеживания VPN-подключений через сбор IP-адресов, а также отправку запросов на серверы мессенджеров WhatsApp* и Telegram. В публикации привели технические подробности того, как юзер пришел к этому выводу.

Правда

Представители национального мессенджера ответили редакции habr.com по поводу статьи пользователя @runetfreedom. В администрации МАХ заявили, что разработчики изучили информацию о запросах сервиса и пришли к выводу, что предположения, сделанные автором, не соответствуют действительности.

Вот детальные пояснения:

Информацию об IP-адресах используют исключительно для обеспечения корректной работы звонков. Для установки P2P-соединения (звонков) технология WebRTC требует внешний IP, чтобы построить прямой маршрут «телефон-телефон». Это стандарт для всех сервисов, которые осуществляют звонки при помощи данной технологии;

Запросы на серверы, например Apple и Google, необходимы для проверки доставки push-уведомлений пользователям. В сложных сетевых условиях и ограничениях мобильной связи в отдельных регионах это необходимая мера для корректной работы уведомлений;

МАХ не отправляет запросы на серверы WhatsApp* и Telegram.

Используемые технические решения необходимы для высокого качества работы сервисов — в первую очередь звонков и уведомлений. К персональным данным или пользованию другими сервисами, включая VPN, они не имеют никакого отношения.

Подобный, но более сжатый комментарий получили от разработчиков агентство ТАСС и РБК.

«МАХ не отслеживает пользование VPN-сервисами и не отправляет запросы на сервера WhatsApp* и Telegram. Используемые технические решения направлены на обеспечение высокого качества работы сервисов — в первую очередь звонков и уведомлений. К персональным данным или пользованию другими сервисами, включая VPN, они не имеют никакого отношения», — заявили в пресс-службе МАХ.

Данные об IP-адресах нужны MAX только для корректной работы звонков в нем, а запросы на сервера — это касается Google и Apple — для проверки доставки push-уведомлений, что необходимо в «сложных сетевых условиях и ограничениях мобильной связи в отдельных регионах».

Отдельно стоит отметить, что пристальному разбору подверглась не официальная сборка приложения MAX из официального магазина приложений, а версия MAX_(RS)_v.26.4.3(6552) (8.0-15.0) (arm7a, arm64-8a, x86, x86-64), которую пользователь нашел на площадке 4pda.

Таким образом, информация о том, что мессенджер MAX следит за IP-адресами пользователей, выискивая тех, кто пользуется VPN, недостоверна.

