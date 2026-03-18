Фейк: госмессенджер MAX взломали

Информация о том, что МАХ полностью взломали, не соответствует действительности

Госмессенджер MAX якобы взломали. Разработчики создали новое ПО, которое может извлечь из приложения все данные пользователей, включая личную переписку и файлы.

Фейк

В Сети появилась информация о том, что национальный мессенджер МАХ полностью взломали. Якобы появилось новое программное обеспечение, способное извлекать из приложения абсолютно все пользовательские данные, включая личную переписку и файлы.

Правда

Телеграм-каналы, в частности «Бэкдор», который очень активно участвует в кампании против мессенджера и его не раз уличали в распространении фейков о нем, опубликовал пост о том, что появилась программа, с помощью которой можно извлечь с телефона с приложением МАХ всю необходимую информацию.

На самом деле, речь не идет о хакерском ПО, которое может централизованно достать информацию из Сети, касающуюся пользователей МАХ. Многие, кто распространял посты, удалили их, когда выяснили, что несанкционированного доступа нет.

Данные появились после публикации в телеграм-канале «Мобильный криминалист» о том, что приложения «МК Эксперт» и «МК Эксперт Плюс» научили извлекать и анализировать данные мобильного приложения МАХ для Android-устройств.

Сообщалось, что с помощью обновленного ПО можно достать сведения об учетной записи и контактах (включая телефонную книгу, контакты внутри приложения и ботов), а также всю структуру коммуникации: приватные и групповые чаты, каналы и диалоги с ботами, звонки, черновики сообщений, вложения и многое другое.

Позднее авторы канала — компания «МКО Системы» — объяснили, что они разрабатывают программные продукты «МК Эксперт» и «МК Эксперт Плюс», и при этом не занимаются и не будут заниматься взломом каких-либо приложений или получением несанкционированного доступа к данным.

В посте подчеркнули, что речь идет только о добавлении возможности анализировать данные конкретного приложения. Это значит, что если они есть на устройстве, их можно извлечь и изучить. Но для этого нужно физически иметь доступ к нему.

В компании «МКО Системы» отдельно отметили, что все функции разрабатываемого ими ПО ориентированы на легитимную работу специалистов в области цифровой криминалистики и расследований и применяются строго в рамках действующего законодательства. Компания последовательно выступает против незаконного получения доступа к информации и не поддерживает подобные практики в каком-либо виде.

В свою очередь, эксперты Центра безопасности национального мессенджера также опровергли сообщения о доступе программного обеспечения «Мобильный криминалист» к сервисам и инфраструктуре платформы. Информация о взломе и утечке данных является недостоверной, заявили ТАСС в Центре безопасности МАХ.

«МКО „Система“ не связана с сервисами МАХ, а разработчики программы не имеют доступа к данным пользователей МАХ. Данные пользователей Мах надежно защищены», — подчеркнули в Центре.

Таким образом, информация о том, что мессенджер полностью взломали, не соответствует действительности. Речь шла о возможностях ПО для мобильной криминалистики от компании «МКО Системы».

При этом данные из других мессенджеров, в том числе иностранных, считающихся защищенными, из таких как Signal, Threema, тоже можно легко извлечь информацию и проанализировать.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.