Фейк: глава Роскосмоса сообщил о серьезных повреждениях корабля «Союз МС-28»

В Сети появилось видео, на кадрах которого глава Роскосмоса Дмитрий Баканов якобы сообщил, что понадобится около двух лет на восстановительные работы после задымления космического корабля «Союз МС-28». Однако оно оказалось фейковым.

Фейк

В качестве одной из основных причин таких сроков Баканов назвал дефицит высококвалифицированных специалистов и отсутствие необходимых комплектующих.

В сложившихся условиях было принято решение о передаче космодрома Байконур в концессию китайскому космическому управлению, добавил Баканов на видео.

Правда

На самом деле представленное видео является фальшивкой, созданной с помощью нейросетевых технологий. Ролик содержит характерные признаки дипфейка: неестественное движение губ, рассинхронизацию мимики и речи, а также типичные для генеративного монтажа цифровые артефакты.

Злоумышленники использовали для создания дипфейка реальное заявление Баканова в июле 2025 года, где он информировал премьер-министра Михаила Мишустина о разработке Российской орбитальной станции с использованием отечественного программного обеспечения.

Официальное заявление Роскосмоса опровергло ложные утверждения о какой-либо сложной аварийной ситуации, которую невозможно устранить. Запуск и стыковка прошли штатно, а повреждения инфраструктуры являются рядовым эксплуатационным случаем, для устранения которого уже подготовили все ресурсы.

Что же касается утверждений о якобы передаче космодрома Байконур в концессию Китайскому национальному космическому управлению, то это классический пример «сшивки» старой выдумки с новой.

Сюжет о «передаче Байконура» уже гулял в информационном поле в качестве откровенного фейка, запущенного сатирическим агентством Qaznews24, которое специализируется на публикации полностью вымышленных новостей.

Заявления о низкой квалификации специалистов или отсутствии необходимых деталей на космодроме Байконур не соответствуют действительности. Ситуации с локальными повреждениями после старта — часть штатной эксплуатационной практики в мировой космонавтике.

