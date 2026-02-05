Фейк: доступ к скидочным программам магазинов будет исключительно через MAX

Информация о доступе к скидкам в магазинах только через MAX не подтвердилась

В соцсетях и мессенджерах появилась информация, что теперь скидки и бонусы в магазинах якобы будут доступны только через мессенджер MAX. Кроме того, для их получения нужно будет подтвердить личность и возраст.

Фейк

В Сети активно распространяется информация о том, что в скором времени пользоваться программами лояльности и бонусными картами магазинов можно будет только через MAX. В постах в телеграм-каналах говорится о том, что в соответствии с новым проектом Минпромторга, доступ к скидочным программам будет возможен только после подтверждения возраста через мессенджер.

Правда

На самом деле, мы снова стали свидетелями скоординированной атаки на национальный мессенджер. Обсуждение началось после статьи в «Парламентской газете» под названием «Для получения дисконтных карт магазинов хотят разрешить использовать MAX».

В ней говорится, что Минпромторг России предложил разрешить использовать национальный мессенджер MAX для участия в программах лояльности торговых сетей. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен 3 февраля на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Речь идет об именно разрешении использовать, а не об обязательстве. Документ приведен в соответствие с законом о национальном мессенджере, которым определена равнозначность предоставления сведений из MAX и документов в бумажной форме при подтверждении возраста, а также права на льготы в различных жизненных ситуациях.

В текущей редакции постановления кабмина «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи» отсутствует обязанность инфраструктурного обеспечения продавцом возможности подтверждения возраста потребителя и права на льготы посредством использования национального мессенджера.

Таким образом, в представленном проекте постановления закрепляется обязанность продавца или уполномоченного им лица проверить сведения, подтверждающие возраст потребителя и право потребителя на льготы.

Также в целях упрощения и оптимизации доступа покупателей к дисконтным картам магазинов предлагается обеспечить возможность использовать национальный мессенджер для участия в программах лояльности торговых сетей.

При этом нет прямой и обязательной связи между обязанностями продавца по проверке сведений о потребителе и возможностью использования национального мессенджера для получения скидок. Хотя именно на этой связке строятся нападки на МАХ в контексте обсуждаемого постановления Минпромторга.

Таким образом, информация о том, что доступ к скидочным программам и бонусам от компаний будет доступен только через мессенджер МАХ, не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.