Фейк: «Алиса AI» получит доступ к данным россиян

В Сети появилась информация, что голосовой помощник «Алиса AI» и браузер «Яндекс» якобы могут в автоматическом режиме собирать данные из банковских и иных приложений, содержащих персональную информацию пользователей, и передавать их на серверы. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

Авторы таких сообщений утверждают, что Минцифры разработало новые правила предустановки отечественного ПО, которые наделяют «Алису AI» и браузер «Яндекса» расширенными системными правами на ввозимых в страну смартфонах, планшетах и умных колонках.

По их мнению, это может привести к несанкционированному доступу к финансовой истории и личным данным россиян сторонних сервисов.

Правда

Руководитель группы безопасности «Алисы AI» и автономного транспорта «Яндекса» Борис Рютин заявил, что инфраструктура компании не получает неограниченный доступ к данным пользователей, в том числе к банковским приложениям.

«Возможности ассистента на мобильном устройстве всегда ограничены механизмами безопасности операционной системы. У ассистента есть доступ только к тем данным, к которым пользователь дал явное разрешение», — отметил он «Ведомостям».

Рютин добавил, что пользователь в настройках гаджета может самостоятельно выбрать ассистента — зарубежного или российского.

Поэтому «Алиса AI» не получает дополнительных возможностей и не обладает преимуществом по сравнению с зарубежными моделями: ей доступны только основные функции.

Информация о возможном расширении прав для российских ИИ-помощников действительно обсуждается в контексте доработки правил предустановки российских сервисов на ввозимые в Россию устройства. Однако на данный момент это лишь инициатива, а не принятое решение.

Предпосылкой для распространения недостоверной информации мог послужить законопроект Минцифры, касающийся более тесной интеграции ИИ-помощников в мобильные устройства.

При этом важно подчеркнуть, что предложения ведомства относятся к категории «системных помощников» и не регламентируют доступ ИИ к банковским данным. В настоящее время текст проекта проходит финальную стадию согласования и корректировки.

Таким образом, информация о том, что «Алиса AI» получит полный доступ к банковским приложениям и персональным данным россиян, недостоверна.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.