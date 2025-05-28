Сегодня 15:33 Допустимые лица. Как будет работать биометрия при продаже энергетиков IT-эксперт Мясоедов: интернет адаптируется к биометрии при продаже энергетиков 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Минцифры предложило использовать биометрию при продаже энергетиков. Эксперт по информационной безопасности, директор и партнер «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал 360.ru, что свой возраст покупатели смогут подтвердить с помощью портала «Госуслуги» или Единой биометрической системы.

«Работает [в интернет-магазине] это следующим образом. Появляется дополнительная кликабельная кнопка, которая перекидывает на „Госуслуги“, где вы осуществляете логирование внутрь и подтягиваете необходимые данные к платформе. Соответственно, если в „Госуслугах“ указан возраст, который позволяет купить энергетик, платформа „размораживает“ кнопку, которая позволяет опустить товар в корзину», — пояснил он. Проблема заключается в том, что для полноценной интеграции с «Госуслугами» потребуется соответствие нескольким требованиям, отметил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Крупные платформы достаточно быстро к этому адаптируются. А что касается маленьких онлайн-магазинов, ИП, потребуется чуть больше манипуляций для осуществления этого действия.

С другой стороны, энергетики не являются каким-то особо ходовым и популярным товаром при покупках интернета. Поэтому я думаю, что те, кто им торгует, спокойно смогут выполнить это требование. Павел Мясоедов эксперт по информационной безопасности, директор и партнер «ИТ-Резерв»

В случае с вендинговыми аппаратами ситуация немного другая. Там потребуются определенные сканеры, которые смогут снять «биометрический слепок» покупателя, и их последующая интеграция в единую биометрическую систему. В крупных городах, где есть доступ к единой биометрической системе, контролировать продажу энергетиков, алкоголя и сигарет будет проще. Однако в удаленных местах, где нет стабильного интернета и мобильной связи, ситуация будет сложнее, предположил эксперт по информационной безопасности. Он напомнил, что в основном несовершеннолетним продают такие товары вне крупных сетей, в маленьких магазинах, где сотрудники не следят за соблюдением правил.

Фото: РИА «Новости»

Если человек не хочет сдавать биометрические данные, он должен иметь возможность пользоваться услугой без них. Например, если есть сотрудник, который может проверить документы, то покупку можно совершить без биометрии. «Если это аппарат, он глупый и паспорт считать нормально не сможет. <…> Поэтому да, в этом случае энергетик купить в вендинговом аппарате будет нельзя, но это абсолютно нормальная ситуация. Алкоголь же нельзя купить в вендинговом аппарате», — добавил Мясоедов.